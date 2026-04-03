Golkar Harus Bisa Lebih Merakyat dan Jadi Garda Terdepan Pilar Demokrasi

MUSYAWARAH Daerah (Musda) XI Partai Golongan Karya (Golkar) Provinsi Jawa Barat secara resmi menetapkan Daniel Muttaqien Syaifuddin sebagai Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat masa bakti 2025–2030.

"Menetapkan saudara Daniel Muttaqien sebagai Ketua Formatur sekaligus Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat masa bakti 2025–2030,” demikian keputusan yang dibacakan pimpinan sidang, Hakim Kamaruzaman, dalam sidang pleno Musda XI DPD Partai Golkar Jawa Barat di hadapan peserta yang hadir, di The Trans Luxury Hotel, Kamis (2/4/2026).

Tokoh Partai Golkar Jawa Barat Ade Ruhandi yang kerap disapa Jaro Ade mengucapkan selamat dan terima kasih sebesar besarnya kepada seluruh panitia OC dan SC yang melaksanakan Musda dengan sukses dan kondusif.

Baca juga : PAN Hingga Golkar Dukung Wacana Potong Gaji Menteri dan DPR dengan Evaluasi APBN

Selain itu, Jaro Ade juga menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada Ace Hasan Syadzily sebagai Ketua DPD Golkar Jabar sebelumnya lantaran mampu membawa Partai Golkar Jabar menjadi partai besar di masyarakat Jabar dan menyerap aspirasi publik Jabar dengan optimal. "Ke depan Golkar Jabar harus bisa lebih merakyat serta menjadi garda terdepan dalam pilar demokrasi di Jawa Barat," tegas Jaro Ade.

Ia menyampaikan selain sebagai wadah dan penyalur aspirasi masyarakat Jabar, Golkar Jabar juga diharapkan dapat bermitra dengan pemangku jabatan dengan baik, bersinergi dengan Pemprov Jawa Barat dan terus berkoordinasi dengan Gubernur Dedi Mulyadi.

"Ini perlu untuk menyukseskan segala bentuk program prorakyat yang digagas gubernur sekaligus menjadi ujung tombak program pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka di Jawa Barat," terangnya.

Terakhir, Jaro Ade menyarankan agar Golkar Jabar yang dipimpin Daniel Muttaqien bisa bergerak cepat untuk segera menuntaskan tugas partai melakukan konsolidasi ke wilayah kabupaten/kota di seluruh Jawa Barat dan menyelesaikan proses Musda di tingkat kabupaten/kota.

"Ini penting agar Golkar Jabar bisa bergerak cepat menghadapi pemilu dengan kekuatan di wilayah-wilayah yang sudah solid tertata rapi dan bergerak cepat untuk menambah kursi legislatif Partai Golkar di semua tingkatan," pungkas Jaro Ade. (H-2)