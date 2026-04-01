Pasca-Penggeledahan KPK, Rumah Ono Surono di Bandung Terpantau Sepi

Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
KEDIAMAN Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono (ONS), di Jalan Jati Indah V, Kota Bandung, terpantau sepi usai digeledah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (1/4/2026) malam. Penggeledahan ini dilakukan sebagai bagian dari penyidikan kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Bekasi nonaktif, Ade Kuswara Kunang (ADK).
Berdasarkan pantauan di lokasi, hanya terdapat satu kendaraan roda empat jenis Toyota Hardtop serta satu unit kendaraan roda dua yang terparkir di dalam area rumah tersebut. Suasana di sekitar kediaman tampak lengang, sementara sejumlah awak media berjaga di depan rumah untuk memperoleh informasi terkait penggeledahan tersebut.
Ketua RT 10 RW 11 Kelurahan Gumuruh, Agus, membenarkan bahwa rumah tersebut merupakan kediaman Ono Surono. Ia juga menyebut turut mendampingi proses penggeledahan yang dilakukan penyidik.
"Betul rumah Ono," kata Agus.
Namun, Agus enggan memberikan keterangan lebih lanjut mengenai kegiatan penggeledahan tersebut.
"Segitu saja informasinya. Selebihnya saya no komen," ujarnya.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono terkait penyidikan kasus dugaan korupsi yang melibatkan Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara Kunang.
"Hari ini, Rabu (1/4), penyidik melakukan penggeledahan di rumah saudara ONS yang berlokasi di Kota Bandung, Jawa Barat," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada jurnalis di Jakarta. (Ant/I-1)
Kuasa hukum Wakil Ketua DPRD Jabar, Ono Surono, menyoroti dugaan kejanggalan penggeledahan KPK, mulai dari CCTV dimatikan hingga dugaan intimidasi.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang ratusan juta rupiah di rumah anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Ono Surono (ONS), Bandung, Jawa Barat.
Budi mengatakan hingga pukul 15.00 WIB, penggeledahan masih berlangsung.
