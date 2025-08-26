RBT Siapa? Profil Robert Priantono Bonosusatya, Bos Tambang Indonesia

Ilustrasi tambang timah(Antara)

RBT siapa? Nama Robert Priantono Bonosusatya, atau lebih dikenal sebagai RBT, sering muncul dalam berita terkait dunia bisnis dan kontroversi di Indonesia. Dia adalah pengusaha sukses di bidang tambang dan perkebunan sawit. Artikel ini akan membahas profil lengkapnya, mulai dari latar belakang keluarga, bisnis, hingga isu-isu yang pernah melibatkan namanya. Tulisan ini disusun dengan bahasa sederhana agar mudah dipahami oleh semua kalangan.

Latar Belakang Keluarga Robert Priantono Bonosusatya

Robert Priantono Bonosusatya lahir di Jakarta pada 13 Januari 1963. Dia berasal dari keluarga pengusaha. Ayahnya, Yohakim Bonosusatya, adalah pebisnis di era Presiden Soeharto yang bergerak di sektor pangan dan perkebunan. Namun, bisnis ayahnya tidak sebesar pengusaha terkenal seperti Eka Cipta Wijaya atau Liem Sioe Liong. Yohakim memiliki sembilan anak, dan RBT adalah satu-satunya anak laki-laki. Robert sendiri diketahui memiliki empat anak, yaitu Eliza, Emily, Robby, dan Richard.

Kiprah Bisnis RBT: Tambang dan Perkebunan Sawit

RBT siapa di dunia bisnis? Robert dikenal sebagai bos tambang dan pemilik sejumlah konsesi sawit di Kabupaten Tebo dan Batang Hari, Jambi. Sejak 2008, dia menjabat sebagai Presiden Direktur PT Pratama Agro Sawit. Selain itu, namanya sering dikaitkan dengan PT Refined Bangka Tin (RBT), perusahaan tambang timah di Bangka Belitung yang sempat menjadi salah satu produsen timah terbesar di Indonesia dengan kapasitas 2.000 ton per bulan. Namun, operasi PT RBT dikabarkan berhenti pada 2016.

Selain tambang dan sawit, Robert juga memiliki bisnis properti. Dia adalah pemilik Hotel Butik The Gunawarman di Jakarta Selatan. Robert pernah menjabat sebagai Komisaris Utama di PT Citra Marga Nusaphala Tbk (perusahaan jalan tol) dan PT Jasuindo Tiga Perkasa Tbk, yang memproduksi dokumen keamanan seperti BPKB, STNK, dan SIM untuk Korlantas Polri.

Pendidikan dan Jaringan Bisnis

Robert adalah lulusan sains dari University of California San Francisco Foundation. Selain itu, dia dikenal memiliki jaringan luas, terutama di kalangan petinggi Polri. Kedekatannya dengan pejabat membuat namanya sering disebut dalam berbagai kasus kontroversial, meskipun dia kerap membantah keterlibatannya.

Kontroversi yang Melibatkan RBT

RBT siapa dalam pusaran kontroversi? Nama Robert Priantono Bonosusatya beberapa kali terseret dalam kasus besar. Berikut adalah beberapa di antaranya:

Kasus Korupsi Timah PT Timah Tbk: Pada 2023, kantor PT Refined Bangka Tin diselidiki Kejaksaan Agung terkait dugaan korupsi tata niaga timah periode 2015-2022, yang merugikan negara hingga Rp271 triliun. Robert diperiksa sebagai saksi untuk memastikan keterkaitannya dengan PT RBT, meskipun kuasa hukumnya membantah keterlibatan langsung.

Pada 2023, kantor PT Refined Bangka Tin diselidiki Kejaksaan Agung terkait dugaan korupsi tata niaga timah periode 2015-2022, yang merugikan negara hingga Rp271 triliun. Robert diperiksa sebagai saksi untuk memastikan keterkaitannya dengan PT RBT, meskipun kuasa hukumnya membantah keterlibatan langsung. Kasus Ferdy Sambo: Pada 2022, Robert disebut sebagai pemilik jet pribadi yang digunakan Brigjen Hendra Kurniawan untuk mengantar jenazah Brigadir J ke Jambi. Dia juga dituding terlibat dalam Konsorsium 303, yang disebut sebagai jaringan judi online. Robert membantah tuduhan ini dan menyatakan tidak pernah meminjamkan jet pribadi.

Pada 2022, Robert disebut sebagai pemilik jet pribadi yang digunakan Brigjen Hendra Kurniawan untuk mengantar jenazah Brigadir J ke Jambi. Dia juga dituding terlibat dalam Konsorsium 303, yang disebut sebagai jaringan judi online. Robert membantah tuduhan ini dan menyatakan tidak pernah meminjamkan jet pribadi. Kasus Pembunuhan di Kalimantan Selatan: Pada 2023, PT Jaya Guna Abadi (JGA), perusahaan milik Robert, terlibat dalam kasus pembunuhan lansia bernama Sabriansyah akibat sengketa lahan. Robert mengaku menyerahkan kasus ini ke proses hukum dan tidak ambil pusing.

Mengapa Nama RBT Menarik Perhatian?

RBT siapa dan kenapa namanya sering dibicarakan? Selain karena kesuksesannya di dunia bisnis, Robert dikenal sebagai sosok misterius yang jarang terekspos media. Kedekatannya dengan petinggi Polri dan keterlibatannya dalam berbagai kasus besar membuatnya menjadi topik hangat. Namun, informasi tentang kehidupan pribadinya sangat terbatas, yang menambah kesan misterius pada sosok ini.

Apa Kata Pengacara RBT?

Kuasa hukum Robert, Harris Arthur Hedar, sering membantah keterlibatan kliennya dalam kasus-kasus kontroversial. Menurutnya, nama Robert tidak terdaftar dalam manajemen atau kepemilikan saham PT RBT berdasarkan data Kementerian Hukum dan HAM. Meski begitu, Kejaksaan Agung tetap menyelidiki semua pihak yang terkait dengan kasus korupsi timah.

Kesimpulan

RBT siapa? Robert Priantono Bonosusatya adalah pengusaha sukses di bidang tambang, sawit, dan properti, dengan jaringan luas di kalangan pejabat. Meski sering dikaitkan dengan kasus kontroversial, seperti korupsi timah, kasus Ferdy Sambo, dan pembunuhan di Kalimantan Selatan, Robert selalu membantah keterlibatan langsung. Sosoknya yang misterius dan jarang terekspos membuat publik penasaran. Dengan bisnis yang beragam dan koneksi kuat, RBT tetap menjadi salah satu figur penting di dunia bisnis Indonesia.