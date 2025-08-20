Prabowo Kumpulkan Menteri di Hambalang, Bahas Penertiban Tambang Ilegal

Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
PRESIDEN Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri Kabinet Merah Putih ke kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Selasa (19/8). Rapat yang digelar secara tertutup itu membahas kawasan hutan hingga tambang ilegal.
"Presiden Prabowo meminta update dari beberapa persoalan penertiban kawasan hutan dan tambang ilegal," ujar Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya melalui akun Instagram @sekretaris.kabinet, Rabu (20/8).
Teddy menyebut rapat tersebut digelar secara mendadak. Pertemuan yang berlangsung selama empat jam itu dihadiri oleh Menteri Koordinator (Menko) Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, serta Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Agenda rapat itu sebelumnya juga diungkap Tito saat memberikan sambutan dalam Seminar Nasional di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta Pusat. "Nanti sore jam 4 akan rapat dengan Bapak Presiden di Hambalang," kata Tito, Selasa (19/8)
Eks Kapolri itu menyampaikan dirinya rutin bertemu Presiden Prabowo dalam beberapa waktu belakangan untuk membahas program pemerintah.
"Tadi malam juga ada rapat membahas program-program beliau," ujar Tito. (P-4)
GUBERNUR Sulawesi Tengah (Sulteng), Anwar Hafid menegaskan komitmen pemerintah untuk memberantas tambang ilegal di provinsi itu.
Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran menterinya menertibkan seluruh kegiatan pertambangan, baik di kawasan hutan lindung maupun tambang ilegal.
Seluruh perusahaan tambang ilegal di Indonesia harus ditertibkan demi mengembalikan kerugian negara yang jumlahnya mencapai triliunan rupiah.
PENGACARA senior OC Kaligis mengirimkan surat terbuka kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan praktik penambangan ilegal di Halmahera Timur, Maluku Utara (Malut).
Polisi dari Polda Riau menemukan sekaligus memusnahkan 10 unit rakit atau pocay yang digunakan untuk menambang emas secara ilegal di aliran sungai.
PRESIDEN Prabowo Subianto memanggil Menteri Kabinet Merah Putih dan beberapa kepala lembaga ke Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat membahas penertiban kawasan hutan dan tambang ilegal
Presiden Prabowo Subianto mengadakan rapat secara maraton bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di kediaman pribadinya, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Rabu (20/8).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved