Kementerian Haji Terdesak Tenggat

Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.

Kautsar Widya Prabowo 
20/8/2025 14:58
Prabowo Kumpulkan Menteri di Hambalang, Bahas Penertiban Tambang Ilegal
Instagram @sekretaris.kabinet(Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri Kabinet Merah Putih ke kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Selasa (19/8).)

PRESIDEN Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri Kabinet Merah Putih ke kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Selasa (19/8). Rapat yang digelar secara tertutup itu membahas kawasan hutan hingga tambang ilegal.

"Presiden Prabowo meminta update dari beberapa persoalan penertiban kawasan hutan dan tambang ilegal," ujar Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya melalui akun Instagram @sekretaris.kabinet, Rabu (20/8).

Teddy menyebut rapat tersebut digelar secara mendadak. Pertemuan yang berlangsung selama empat jam itu dihadiri oleh Menteri Koordinator (Menko) Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, serta Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

Baca juga : Lodewijk Freidrich Paulus Tanggapi Soal Jenderal jadi Beking Tambang Ilegal

Agenda rapat itu sebelumnya juga diungkap Tito saat memberikan sambutan dalam Seminar Nasional di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta Pusat. "Nanti sore jam 4 akan rapat dengan Bapak Presiden di Hambalang," kata Tito, Selasa (19/8)

Eks Kapolri itu menyampaikan dirinya rutin bertemu Presiden Prabowo dalam beberapa waktu belakangan untuk membahas program pemerintah.

"Tadi malam juga ada rapat membahas program-program beliau," ujar Tito. (P-4)



Editor : Akmal
