Ini Sosok Tandyo Budi Revita yang Dikabarkan akan Dilantik Jadi Wakil Panglima TNI Besok

Healing dalam Paduan Suara yang tak Saling Kenal

Nyanyi Bareng Jakarta (NBJ) terinspirasi dari komunitas serupa di luar negeri yang mewadahi orang bernyanyi bersama tanpa saling kenal.

Ilustrasi: Prajurit TNI(MI/Usman Iskandar)

PRESIDEN Prabowo Subianto dijadwalkan melantik Wakil Panglima TNI pada Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan di Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus (Pusdiklatsus) Batujajar, Bandung Barat, Minggu (10/8). Nama Letnan Jenderal Tandyo Budi Revita disebut-sebut akan mengisi posisi tersebut.

Nama Tandyo mencuat berdasarkan dokumen susunan acara yang beredar di kalangan wartawan. Dalam dokumen itu, Tandyo akan digelar sekitar pukul 10.00 WIB. Dalam sesi yang sama, juga akan dilaksanakan penganugerahan pangkat kehormatan jenderal bintang empat, bintang tiga, dan bintang dua kepada sejumlah anggota TNI.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Kristomei Sianturi sebelumnya mengonfirmasi bahwa jabatan Wakil Panglima TNI akan disertai dengan pangkat bintang empat.

Jabatan ini terakhir kali dijabat oleh Jenderal Fachrul Razi pada 1999–2000, sebelum dihapus oleh Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid. Posisi tersebut kemudian dihidupkan kembali pada 2019 oleh Presiden Joko Widodo melalui Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi TNI.

Profil Letjen Tandyo Budi Revita

Letjen Tandyo Budi Revita saat ini menjabat sebagai Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Lahir di Surakarta, 21 Februari 1969, Tandyo telah mengabdi lebih dari 30 tahun di dunia militer. Ia merupakan lulusan Akademi Militer (Akmil) tahun 1991.

Sejak menjadi perwira muda, Tandyo mengemban berbagai posisi strategis, di antaranya:

  • Komandan Batalyon Infanteri Lintas Udara 330/Tri Dharma (2011)
  • Komandan Brigade Infanteri Lintas Udara 17/Kujang I (2011–2012)
  • Asisten Operasi Kasdam VII/Wirabuana (2014)
  • Komandan Resimen Induk Kodam IX/Udayana (2015)
  • Komandan Resimen Taruna Akmil (2015)
  • Komandan Korem 142/Taroada Tarogau
  • Paban III/Sopsad (2017–2018)
  • Paban III/Latga Sops TNI (2018)
  • Direktur Bela Negara Ditjen Pothan Kemhan (2018–2019)
  • Direktur Kerja Sama Pertahanan Ditjen Strahan Kemhan (2019–2021)
  • Kepala Badan Pendidikan dan Latihan Kemhan (2021–2023)
  • Pangdam IV/Diponegoro (2023–2024)
    (P-4)

 



Editor : Akmal
