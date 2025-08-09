Ini Sosok Tandyo Budi Revita yang Dikabarkan akan Dilantik Jadi Wakil Panglima TNI Besok

Headline
Nyanyi Bareng Jakarta (NBJ) terinspirasi dari komunitas serupa di luar negeri yang mewadahi orang bernyanyi bersama tanpa saling kenal.
Nyanyi Bareng Jakarta (NBJ) terinspirasi dari komunitas serupa di luar negeri yang mewadahi orang bernyanyi bersama tanpa saling kenal.
PRESIDEN Prabowo Subianto dijadwalkan melantik Wakil Panglima TNI pada Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan di Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus (Pusdiklatsus) Batujajar, Bandung Barat, Minggu (10/8). Nama Letnan Jenderal Tandyo Budi Revita disebut-sebut akan mengisi posisi tersebut.
Nama Tandyo mencuat berdasarkan dokumen susunan acara yang beredar di kalangan wartawan. Dalam dokumen itu, Tandyo akan digelar sekitar pukul 10.00 WIB. Dalam sesi yang sama, juga akan dilaksanakan penganugerahan pangkat kehormatan jenderal bintang empat, bintang tiga, dan bintang dua kepada sejumlah anggota TNI.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Kristomei Sianturi sebelumnya mengonfirmasi bahwa jabatan Wakil Panglima TNI akan disertai dengan pangkat bintang empat.
Jabatan ini terakhir kali dijabat oleh Jenderal Fachrul Razi pada 1999–2000, sebelum dihapus oleh Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid. Posisi tersebut kemudian dihidupkan kembali pada 2019 oleh Presiden Joko Widodo melalui Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi TNI.
Letjen Tandyo Budi Revita saat ini menjabat sebagai Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Lahir di Surakarta, 21 Februari 1969, Tandyo telah mengabdi lebih dari 30 tahun di dunia militer. Ia merupakan lulusan Akademi Militer (Akmil) tahun 1991.
Sejak menjadi perwira muda, Tandyo mengemban berbagai posisi strategis, di antaranya:
Setelah 25 tahun kosong, jabatan Wakil Panglima TNI akan kembali diisi. Jabatan Wakil Panglima TNI sempat dihapus pada era Gus Dur. berikut daftar wakil panglima TNI dari masa ke masa
pengamat sarankan pengisian jabatan Wakil Panglima TNI seharusnya melalui jalur promosi agar mencegah matahari kembar di tubuh TNI.
Kabakamla Laksdya TNI Irvansyah disebut-sebut berpeluang menempati posisi Wakil Panglima TNI. Hal ini seiring dengan rencana pergantian kepemimpinan di jajaran TNI
Pengambilan keputusan dan mobilitas Panglima TNI selama ini sudah terbukti mampu berjalan efektif meski tidak ada Wakil Panglima.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved