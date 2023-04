Simulasi Poltracking Prabowo-Airlangga Kalahkan Ganjar-Sandi

POLTRACKING melakukan survei simulasi pertarungan Pilpres 2024 dengan tiga pasangan calon. Ada empat simulasi yang dilakukan.



Simulasi pasangan calon ini menggunakan tiga tokoh capres dengan elektabilitas tinggi yaitu Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan bakal calon presiden NasDem Anies Baswedan dengan dipasangkan tokoh cawapres yang berbeda-beda.



Pada simulasi Prabowo dipasangkan dengan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, memiliki perolehan suara tertinggi. Menghadapi Ganjar dipasangkan dengan Sandiaga Uno dan Anies Baswedan dipasangkan dengan Chairul Tanjung. Prabowo-Airlangga mendapatkan suara 28,8%, unggul sangat tipis dari Ganjar-Sandiaga 28,3%. Sementara Anies-Chairul Tanjung 19,7%. Responden yang belum menjawab atau tidak tahu mencapai 23,2%.



"Ini enggak bisa diprediksi pemenangnya, tipis sekali, tidak ada selisih sebenarnya karena margin of errornya 2,8%, plus minus," jelas Direktur Eksekutif Poltracking Hanta Yuda saat pemaparan survei secara daring Jumat (28/4).



Pada simulasi Prabowo dipasangkan dengan Menteri BUMN Erick Thohir kembali menteri pertahanan itu mengalahkan Ganjar yang dipasangkan dengan Sandiaga dan Anies dipasangkan dengan Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Prabowo-Erick mendapatkan suara 30,3%, Ganjar-Sandi 28,4%, dan Anies-AHY 21,9%. Responden belum menjawab atau tidak tahu 19,4%.



Ketika Ganjar dipasangkan dengan Erick Thohir, hasilnya mengalahkan Prabowo Subianto yang dipasangkan dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar serta Anies-AHY. Ganjar-Erick mengantongi suara 30,4%, unggul tipis dari Prabowo-Cak Imin 30,2%, serta Anies-AHY 20,3%. Responden yang tidak jawab atau tidak tahu 19,1%.



"Ini juga sangat tipis sekali, tidak bisa diprediksi kalau ini quick count maupun survei enggak bisa diprediksi pemenangnya, berimbang," jelas Hanta.



Simulasi terakhir, Prabowo dipasangkan dengan Erick Thohir mengalahkan Ganjar dipasangkan dengan Ridwan Kamil, serta Anies dipasangkan dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Prabowo-Erick unggul dengan angka 32,7%, Ganjar-RK 30,2%, dan Anies-Khofifah 20,2%.



Poltracking menggelar survei tatap muka pada periode Februari, Maret dan April 2023. Dengan jumlah responden sebanyak 1.220 responden yang diambil dengan metode multistage random sampling. Survei memiliki margin of error kurang lebih 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. (RO/J-1)