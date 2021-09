Sandiaga Uno Berpeluang Diusung Gerindra karena Elektabilitas Tinggi

PARTY Watch (Parwa) Institute menyebut Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno memiliki elektabilitas yang tinggi. Hal itu membuat Sandiaga Uno berpeluang besar diusung Partai Gerindra di Pilpres 2024.

Direktur Eksekutif Parwa Institute Muh Jusrianto menyampaikan elektabilitas Sandiaga Uno selalu masuk lima teratas di beberapa hasil survei selama Mei-Agustus 2021. Menurut dia, elektabilitas Sandiaga Uno semakin melejit usai menduduki jabatan menteri.

"Indonesia Political Opinion (IPO) yang melakukan survei pada 15 Agustus menempatkan Sandiaga di urutan ketiga dengan nilai 13,5 persen, sedangkan SMRC, 14 Juni menempatkan Sandiaga di urutan keempat dengan presentasi 6,9 persen, dan Indikator, 5 Mei menunjukkan Sandiaga di urutan kelima dengan nilai 11,1 persen," ujar Jusrianto dalam keterangannya, Sabtu (25/9).

Tak hanya soal elektabilitas, kinerja Sandiaga Uno sebagai menteri juga tergolong memuaskan. Hal itu dibuktikan dengan hasil tiga lembaga survei yang selalu menempatkan Sandiaga masuk tiga besar.

"Bahkan Puspoll Indonesia, 20-29 April menunjukkan bahwa Sandiaga menempati urutan teratas kinerja terbaik dengan 11,3 persen merespon sangat baik, 68,5 persen menilai cukup baik," ucap Jusrianto.

Jusrianto mengatakan, sosok Sandiaga Uno dalam belantika perpolitikan nasional sangat sulit diprediksi. Dia menilai, karir politik Sandiaga Uno juga penuh kejutan.

"Kita lihat saja pada Pilkada DKI Jakarta 2017, ketika pertama kali Sandiaga maju dalam kontestasi, dia bisa mendongkrak suara dan memenangkan pertarungan bersama Anies Baswedan. Selanjutnya, Sandiaga dari Wakil Gubernur DKI Jakarta melaju ke Cawapres Prabowo di Pilpres 2019," kata Jusrianto.

"Kemudian hari ini, Gerindra-pun mempercayakan Sandiaga menduduki kursi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif," lanjut dia.

Menurut Jusrianto, Sandiaga Uno memiliki sederet modal yang berharga sebagai seorang politisi. Mulai dari intellectual capital, social capital, economy capital, leadership capital, dan seterusnya.

"Pilpres 2024 bisa jadi miracle terulang bagi Sandiaga, misalnya Gerindra mengusung Sandiaga apakah sebagai Capres atau Cawapres, sedangkan Prabowo jadi King Maker. It may highly be possible to rise at the moment," tutur Jusrianto. (J-1)