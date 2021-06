Airlangga Teken Perjanjian Kerjasama Golkar dengan Partainya Putin

KETUA Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menandatangani Perjanjian Kerjasama antara Partai Golkar dengan United Russia Party, Jumat (11/6)

United Russia Party adalah Partai dari Presiden Rusia Vladimir Putin. Dari pihak United Russia Party, perjanjian ditandatangani Deputy Secretary of The General Council of The United Russia Party, Mr Klimov Andrey Arkadievich.

Acara diselenggarakan secara virtual zoom, dimana Airlangga melakukan perjanjian dari Kantor DPP Partai Golkar, Jl. Anggrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta Barat.

Selepas acara, Airlangga mengungkapkan, "Tadi baru ditandatangani kerjasama antara Partai Golkar dan United Russia Party, dimana United Russia Party itu dipimpin oleh Dmitry Medvedev, dan ini merupakan partainya Presiden Putin," ujar Airlangga, di Kantor DPP Partai Golkar

Airlangga mengatakan dalam penandatanganan kedua belah pihak ada rencana kolaborasi dalam berbagai bidang.

Satu di antaranya adalah mendorong kerjasama politik, ekonomi dan pendidikan.

Selain itu, untuk pembicaraan lebih detail, akan ada pertemuan lanjutan tanggal 29 Juni 2021, dimana akan ada meeting secara video conference antar partai se-ASEAN dan Rusia.

"Dan dalam rapat tersebut Partai Golkar akan hadir dan itu nanti akan bersama-sama dengan Ketua Umum United Russia Party Medvedev dan lima partai utama di ASEAN," kata Airlangga.

"Tinggal ini kolaborasi akan terus didorong dan tentu di berbagai segi kerja sama sangat strategis, karena Rusia sedang mengembangkan blok ekonomi negara-negara di Rusia," tandas Airlangga. (J-1)