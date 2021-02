Umat Katolik Di Lembata Menerima Abu di Pinggir Jalan

UMAT Katolik di Paroki St Arnoldus Jansen Waikomo, Kelurahan Lewoleba Barat, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur menjalani upacara penerimaan Abu (Rabu Abu), Rabu (17/2). Upacara Rabu Abu ini berbeda dari biasanya kaena dilaksanakan di saat pandemi covid-19.

Untuk mencegah kerumunan, umat Katolik diinstruksikan berdiri berjarak di pinggir jalan seperti diinstruksikan oleh Uskup Larantuka, Mgr. Frans Kopong Kung.

Di Lingkungan Hati Kudus Yesus, dua orang Frater yang mengikuti kurban misa di Gereja Paroki membawa abu dari daun palem yang dibakar bercampur minyak zaitun. Dengan berjalan kaki mendatangi umat, dua Frater itu kemudian menaburkan abu dengan membentuk tanda salib di kepala umat satu per satu, tanpa menyentuh tubuh umat, sambil mengucapkan bertobatlah dan percayalah Kepada Injil. Biasanya, abu itu diurapkan membentuk salib pada dahi umat dalam kurban misa di dalam gereja.

Pastor paroki St. Arnoldus Jansen Waikomo, Pater Yosep Ola Sabhe SVD dalam renungannya yang disiarkan melalui pengeras suara dari Gereja Paroki Waikomo mengatakan Rabu Abu menurut tradisi gereja Katolik adalah pertanda hari pertama masa tobat bagi umat Katolik.

Umat Katolik setempat mulai memasuki masa pra Paskah Tahun 2021 dalam liturgi tahunan gerejawi. Rabu Abu sekaligus permulaan masa tobat 40 hari sebelum umat merayakan hari Raya Paskah. Dalam ajaran Katolik, abu adalah tanda pertobatan.

"Rabu abu juga sekaligus mengingatkan umat Katolik bahwa kamu adalah debu dan akan kembali menjadi debu. You are the dust and to dust you shall return," ujar Pastor Yosep Ola Sabhe SVD. (OL-3)