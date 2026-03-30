Honda Umumkan Masanao Kataoka sebagai Presiden Direktur Baru PT Honda Prospect Motor

PT Honda Prospect Motor (HPM) hari ini mengumumkan perubahan struktur kepemimpinan melalui acara serah terima jabatan kepada Masanao Kataoka sebagai President Director yang baru. Dalam acara ini, Shugo Watanabe secara resmi menyerahkan jabatannya sebagai President Director PT Honda Prospect Motor setelah memimpin perusahaan dalam beberapa tahun terakhir. Dengan pengalaman lebih dari dua dekade di Honda di berbagai bidang, Masanao Kataoka akan memimpin Honda di Indonesia dalam menghadapi perkembangan industri otomotif yang semakin dinamis.

Indonesia merupakan salah satu pasar penting bagi Honda secara global, dengan potensi pertumbuhan yang besar serta karakter pasar yang terus berkembang. Melalui kepemimpinan barunya, Honda berkomitmen untuk terus menghadirkan produk dan layanan yang relevan dengan kebutuhan konsumen Indonesia, sekaligus memperkuat fondasi bisnis jangka panjang perusahaan.

Kataoka memulai kariernya di Honda pada tahun 2000 dan memiliki pengalaman luas di berbagai fungsi strategis dalam bisnis otomotif Honda. Ia pernah terlibat dalam bidang Marketing & Sales di Filipina dan Malaysia, sebelum kemudian berfokus pada Product Planning di Jepang. Dalam beberapa tahun terakhir, ia juga bertanggung jawab dalam Life Cycle Business Planning serta Automobile Business Strategy, dengan fokus pada pengembangan portofolio produk yang selaras dengan perubahan kebutuhan konsumen serta dinamika industri otomotif global. Selain itu, ia juga memiliki pengalaman bekerja di beberapa pasar di kawasan Asia, termasuk Filipina dan Malaysia, yang memberinya perspektif luas mengenai karakter pasar serta ekspektasi konsumen di kawasan ASEAN.

“Saya merasa terhormat dapat dipercaya untuk memimpin Honda di Indonesia. Indonesia selalu menjadi salah satu pasar yang sangat penting bagi Honda secara global, dengan potensi yang besar serta lanskap industri otomotif yang sangat dinamis. Saya ingin terus membawa Honda tumbuh bersama konsumen di Indonesia dengan menghadirkan pengalaman mobilitas yang menyenangkan, andal, dan relevan di setiap tahap kehidupan mereka,” kata Masanao Kataoka.

Pada kesempatan yang sama, Honda juga menyampaikan apresiasi kepada Shugo Watanabe atas kepemimpinannya selama menjabat sebagai President Director PT Honda Prospect Motor. Selama masa kepemimpinannya, Watanabe berperan penting dalam memperkuat fondasi bisnis Honda di Indonesia, termasuk melalui penguatan jaringan dealer, peningkatan kualitas layanan purna jual, serta mempersiapkan langkah awal Honda dalam menghadapi era elektrifikasi, dengan meluncurkan produk hybrid yang lebih massal.

“Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk menjadi bagian dari perjalanan Honda di Indonesia. Saya sangat bangga dengan pencapaian yang telah diraih bersama seluruh tim Honda Indonesia, serta dukungan dari para konsumen dan mitra kami. Saya percaya Honda akan terus berkembang dan menghadirkan nilai yang lebih besar bagi konsumen di Indonesia di masa depan,” ujar Shugo Watanabe.

Ke depan, Honda akan terus memperkuat strateginya di Indonesia melalui dua pendekatan utama, yaitu strategi produk yang lebih terstruktur serta penguatan jaringan dealer dan layanan purna jual. Melalui strategi ini, Honda memastikan setiap model dalam portofolio produknya memiliki peran yang jelas dalam mendukung perjalanan mobilitas konsumen di berbagai tahap kehidupan. (H-1)