8 Penyebab Motor Tersendat saat Digas

MOTOR tersendat saat digas adalah kondisi ketika mesin sepeda motor tidak merespons putaran gas dengan lancar, sehingga kendaraan terasa brebet, tersendat, atau kehilangan tenaga saat akselerasi.
Pada kondisi normal, saat gas diputar mesin akan langsung meningkatkan tenaga. Namun jika motor tersendat, tenaga yang dihasilkan tidak stabil karena adanya gangguan pada sistem pembakaran, bahan bakar, udara, atau pengapian.
Busi yang kotor atau sudah aus membuat proses pembakaran di mesin tidak sempurna sehingga motor terasa tersendat saat digas.
Pada motor karburator, kotoran dapat menyumbat aliran bensin. Pada motor injeksi, injektor yang kotor bisa membuat bahan bakar tidak menyemprot dengan baik.
Filter udara yang kotor menghambat aliran udara ke mesin sehingga campuran udara dan bahan bakar menjadi tidak ideal.
Bensin yang tercampur kotoran atau kualitasnya buruk dapat mengganggu proses pembakaran di mesin.
Jika setelan udara dan bensin tidak seimbang, motor bisa terasa brebet atau tersendat saat digas.
Selang bensin yang tersumbat dapat menghambat aliran bahan bakar menuju mesin.
Komponen pengapian seperti koil atau kabel busi yang rusak bisa membuat percikan api tidak stabil.
Pada motor injeksi, throttle body yang kotor dapat membuat respons gas menjadi tidak halus.
Motor tersendat saat digas biasanya disebabkan oleh masalah pada sistem bahan bakar, udara, atau pengapian. Melakukan servis rutin dan membersihkan komponen mesin dapat membantu mencegah masalah ini. (Z-4)
Sumber: wahanahonda, hondacengkareng
