KTB Berhasil Jual 3.194 unit Sepanjang Acara Fuso Truck Campaign 2023

PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors (KTB) sukses menggelar acara FUSO Truck Campaign 2023. Acara ini merupakan ungkapan rasa terima kasih KTB kepada konsumen setianya sekaligus memperkuat hubungan baik antara KTB dengan diler dan konsumen. Acara FUSO Truck Campaign 2023 selama Oktober - November sebanyak 20 event dengan melibatkan 32 diler di 14 kota besar seluruh Indonesia mengusung tema Solusi Andal Bisnis Anda Melalui acara ini Mitsubishi Fuso berhasil mencatatkan surat pemesanan kendaraan sebanyak 3.194-unit dan penjualan spare part sebanyak 3.906 paket. Acara ini juga dihadiri sebanyak 3.300 konsumen setia Mitsubishi Fuso diseluruh Indonesia. Selain disuguhkan dengan hidangan makan malam, konsumen juga terhibur dengan deretan artis seperti GIGI, NIDJI, Lyodra, Wika Salim, Cakra Khan, Budi Doremi, Nella Kharisma, Via Valen, Siti Badriah, Aura Kasih dan lain-lain. Baca juga: KTB Sumbang Satu Unit Truk Fuso Kepada SMKN 5 Surakarta Selain produk yang lengkap KTB juga menghadirkan dukungan layanan purna jual dan jaringan diler terbanyak dengan total 221 titik di seluruh Indonesia, 16 layanan bengkel siaga 24 jam, Mobile Worksop Service 127 unit, 18 Part Depo serta lebih dari 6.700 outlet spare part hingga ke pelosok Indonesia. Teknologi terbaru sistem telematic runner 3.0 dan aplikasi My Fuso juga akan semakin mempermudah koneksi dan monitoring armada kendaraan pelanggan dalam operasional bisnis sehari hari. “Acara ini sebagai apresiasi kami kepada konsumen yang senantiasa setia dan percaya kepada kami dan menjadi momentum bagi manajemen KTB untuk dapat berdiskusi dengan mendengar masukan dari konsumen secara langsung mengenai produk dan layanan purna jual kami. Sehingga kami dapat memahami kebutuhan konsumen untuk menjadi mitra bisnis yang dapat diandalkan demi kemajuan bisnis konsumen,“ ujar Presiden Direktur KTB Nobukazu Tanaka, Minggu (19/11). Sebagai apresiasi tertinggi kepada konsumen nya KTB memberikan penghargaan kepada tiga Best Customer di setiap event-nya, termasuk penghargaan kepada tiga Best Driver yang telah membantu kelancaran bisnis. (RO/S-3)

