Inchcape dan Mercedes-Benz Luncurkan 7 Model Terbaru Sekaligus

INCHCAPE Indonesia dan Mercedes-Benz mengundang sejumlah media dalam acara peluncuran 7 model terbaru yang digelar dengan tema 'The 7 Stars', di mana untuk pertama kalinya, Mercedes-Benz meluncurkan 7 model kendaraan baru secara bersamaan. The 7 Stars juga merupakan acara resmi pertama Mercedes-Benz setelah bergabung bersama Inchcape Indonesia, dan pertama kalinya tim manajemen baru Mercedes-Benz diperkenalkan secara resmi kepada media. President Director Inchcape Indonesia Khoo Shao Tze mengatakan, acara hari ini merupakan acara yang istimewa karena banyak hal pertama yang dihadirkan. "Ini adalah acara pertama setelah bergabungnya Mercedes-Benz dengan Inchcape Indonesia dan pertama kalinya kami memperkenalkan tim manajemen Mercedes-Benz yang baru secara resmi kepada rekan media," ujar Khoo Shao Tze, dalam sambutannya, Selasa (14/11). Berikut adalah The 7 Stars, 7 kendaraan baru yang diluncurkan oleh Mercedes-Benz secara bersamaan: Pertama, The New GLE 450 AMG Line yang hadir dengan AMG Bodystyling; Panoramic Sliding Sunroof; fitur Power Closing; lampu depan Multibeam LED; front grille baru Star Pattern; dan roda AMG 5-Twin-Spoke light alloy 21 inci. Di sisi interior dilengkapi Multifunction Sports Steering Wheel berlapis Nappa leather serta sistem audio Burmerster® Surround Sound System. The New GLE 450 AMG Line dibanderol Rp1.885.000.000 (of the road) Kedua The New GLE 450 AMG Line Coupe versi coupe dari The New GLE 450 AMG Line yang menggunakan Multifunction Sports Steering Wheel berlapis Nappa leather dan trim linestructure lime wood berwarna high-gloss brown. The New GLE 450 AMG Line Coupe dibanderol Rp2.475.000.000 (of the road) Ketiga, The New Mercedes-AMG GLE 53 dengan pembaruan eksterior yakni AMG Bodystyling; Panoramic Sliding Sunroof; AMG Spoiler Lip; lampu depan Multibeam LED; dan roda AMG Cross-Spoke Forged Wheels 22 inci. Sisi interior dilengkapi AMG Performance Steering Wheel berlapis Nappa Leather dan Microcut Microfibre; dan AMG Sports Seats berlapis Nappa leather dengan warna two-tone macchiato beige dan hitam. The New Mercedes-AMG GLE 53 dibanderol Rp2.835.000.000 (of the road). Keempat, The New CLA 200 AMG Line dengan AMG Bodystyling berwarna Spectral Blue; Panoramic Sliding Sunroof; front grille baru Star Pattern; lampu depan dengan LED High Performance; roda 5-Twin-Spoke light-alloy 21 inci. Bagian interiornya dilengkapi sistem multimedia MBUX terbaru yang dapat dikendalikan dari centre console berdesain baru; Multifunction Sports Steering Wheel berlapis Nappa leather; dan Sports Seats berbahan Artico man-made leather dan Microcut black microfibre dengan jahitan berwarna merah. The New CLA 200 AMG Line dibanderol Rp990.000.000 (of the road) Kelima, The New Mercedes-AMG CLA 45 dengan AMG Bonnet Badge Front Emblem Logo; Panoramic Sliding Sunroof; AMG Bodystyling; lampu depan LED High Performance; roda AMG 5-Twin-Spoke light alloy 19 inci; dan brake calipers berwarna merah. Pada bagian interior hadir juga AMG Performance Steering Wheel berbahan Nappa leather dan Microcut microfibre; AMG Track Pace; dan AMG Performance Seats. The New Mercedes-AMG CLA 45 dibanderol Rp1.865.000.000 (of the road) Keenam, The New GLB 200 Progressive Line dengan Panoramic Sliding Sunroof; desain front grille baru; body Progressive Line; dan roda 5-Twin-Spoke light-alloy 18 inci. Bagian dalam dilengkapi Leather Multifunction Sports Steering Wheel; Star Pattern trim; dan Comfort Seats berbahan Artico man-made leather berwarna hitam. The New GLB 200 Progressive Line dibanderol Rp1.120.000.000 (of the road) Terakhir, The All New GLC 300 Coupe hadir dengan AMG Bodystyling berwarna Nautic Blue; Panoramic Sliding Sunroof; desain front grille baru dengan Star Pattern; digital light; brake discs lebih besar di roda depan; roda AMG 5-Twin-Spoke berbahan light alloy 20 inci. Bagian interior dilengkapi dengan Multifunction Sports Steering Wheel berbahan Nappa leather; desain central display terbaru; Metal Structure Trim Element; dan Sports Seats berbahan Artico man-made leather dengan upholstery berwarna Neva Grey dan Black dan penghangat pada kursi depan. The All New GLC 300 Coupe dibanderol Rp1.700.000.000 (of the road) CEO PT Mercedes-Benz Distribution Indonesia Roelof Lamberts dalam sambutannya mengungkapkan, tahun 2023 perusahaannya telah meluncurkan 11 model kendaraan baru yang mencakup kendaraan all-electric: EQA, EQB, EQS Edition 1 dan EQS SUV, kemudian kendaraan performance luxury Mercedes-AMG: G 63 Edition 53, SL 43, A 35 dan A45 serta sedan terbaru A 200 dan SUV yang dirakit secara lokal dan CBU, GLC. "Dari awal tahun hingga saat ini, kami sudah berhasil menjual 2,697 kendaraan, yang merupakan peningkatan sebesar 10% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2022. Dari sisi aftersales, kami telah berhasil memperluas jangkauan layanan-layanan seperti Mobile Service Clinic and Sales Event serta Express Service, yang berkontribusi terhadap skor kepuasan pelanggan atau Customer Satisfaction Index, di mana kami berhasil mendapat nilai 4,97/5.0 dari Januari sampai Oktober 2023,” jelas Roelof. Roelof Lamberts melanjutkan, “Acara peluncuran The 7 Stars hari ini menjadi pertama kalinya Mercedes-Benz meluncurkan 7 model kendaraan baru secara bersamaan dan menjadi peluncuran terbesar dari Mercedes-Benz di tahun 2023, di mana kami memperkenalkan berbagai kendaraan terbaru, termasuk sedan, SUV dan kendaraan performance luxury.” (S-3)

