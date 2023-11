New Honda ADV160 Tampilkan Warna Baru

PT Astra Honda Motor (AHM) memberikan penyegaran pada New Honda ADV160 dengan menghadirkan pilihan warna baru. Penyegaran ini semakin menguatkan karakter New Honda ADV160 sebagai skutik penjelajah jalanan.

Warna terbaru pada New Honda ADV160 hadir pada kedua tipe yang ada saat ini. Tipe Anti-lock Braking System (ABS) kini tersedia warna terbaru yakni Tough Matte Brown yang melengkapi warna Tough Matte Black, Tough Matte Red, dan Tough Matte White. Sementara untuk tipe Combi Brake System (CBS), pilihan warna Dynamic Grey hadir melengkapi warna Dynamic Black, Dynamic Red, dan Dynamic White.

Direktur Marketing AHM Octavianus Dwi mengatakan penyegaran melalui kehadiran warna baru pada New Honda ADV160 diharapkan dapat menjawab keinginan konsumen terhadap skutik besar penjelajah jalanan yang menyuguhkan kebanggaan dalam berkendara.

Baca juga: AHM Ajak Modifikator Unjuk Gigi di HMC 2023

“Kami ingin memberikan pilihan yang semakin beragam pada pecinta skutik besar berdesain urban explorer New Honda ADV160 melalui hadirnya warna baru. Kami harap hal ini dapat semakin memberikan kebanggaan dan kesenangan bagi pengendaranya dalam menjelajah kondisi jalanan Indonesia dan juga penggunaan sehari-hari,” ujar Octa.

New Honda ADV160 dipasarkan dengan dua tipe, yakni ABS dan CBS. Untuk tipe ABS dipasarkan Rp39.400.000 (On The Road Jakarta). Pada tipe ini, terdapat 3D emblem di samping bodi dan laburan warna Burnt Titanium pada pelek serta handle bar. Sementara itu tipe CBS dipasarkan seharga Rp36.200.000 (On The Road Jakarta).

Model ini juga dilengkapi dengan garansi rangka hingga 5 tahun tanpa batas jarak tempuh (kilometer), garansi komponen injeksi PGM-FI selama 5 tahun atau 60.000 km, garansi mesin selama 3 tahun atau 36.000 km, garansi kelistrikan dan komponen rangka selama 1 tahun atau 12.000 km. (RO/S-3)