Honda Mulai Kirim 2.000 All New Honda CR-V RS e:HEV ke Konsumen

PASCA peluncurannya di ajang pameran GIIAS 2023 pada Agustus lalu, All New Honda CR-V tercatat telah mengumpulkan angka pemesanan sebanyak lebih dari 2.000 unit.

Menyusul pengiriman yang telah dilakukan untuk varian Turbo, kini Honda akan mulai mengirimkan varian hybrid dari All New CR-V kepada konsumen yang telah melakukan pemesanan.

Pengiriman All New Honda CR-V RS e:HEV mulai dilakukan ke diler-diler Honda di seluruh Indonesia pada 6 Oktober 2023. Sejak diluncurkan, varian hybrid menjadi favorit konsumen.

Hal itu terlihat dari kontribusinya yang mencapai sekitar 70% dari total pemesanan untuk All New Honda CR-V.

“Kami berterima kasih kepada konsumen yang telah menyambut baik All New Honda CR-V, terutama yang telah melakukan pemesanan untuk varian Hybrid sebelum mobil ini datang ke diler-diler kami. Saat ini mobil sudah siap dikirimkan ke diler dan kami fokus untuk secepatnya memenuhi seluruh permintaan konsumen," kata Sales Marketing and After Sales Director PT HPM Yusak Billy dalam keterangan resmi, Jumat (6/10).

All New Honda CR-V merupakan generasi terbaru dari SUV premium Honda yang hadir dengan desain semakin mewah sekaligus tangguh khas SUV. All New Honda CR-V juga dilengkapi dengan berbagai fitur canggih dalam hal performa mesin, konektivitas, hingga keselamatan.

Varian hybrid dari All New Honda CR-V dilengkapi dengan teknologi e:HEV yang didukung dua motor listrik bertenaga tinggi dan mesin bensin yang dapat beroperasi secara independen.

Sistem e:HEV bekerja dalam 3 driving system yang terdiri dari EV mode, hybrid mode, dan engine mode. Sistem tersebut secara otomatis akan menyesuaikan dengan kondisi jalan, pengendaraan, beban mesin, dan gaya berkendara untuk memaksimalkan efisiensi bahan bakar.

All New Honda CR-V juga untuk pertama kalinya memperkenalkan teknologi canggih Honda CONNECT di Indonesia. Dengan teknologi tersebut, pengguna dapat menghubungkan mobilnya dengan smartphone untuk mengakses berbagai fungsi dan informasi penting yang berhubungan dengan mobilnya.

Melalui teknologi itu, konsumen dapat mengakses berbagai fitur seperti vehicle status, remote vehicle control, automatic collision detection, find my car, geo fence, speed alert, hingga emergency call.

Sebagai sebuah SUV premium, All New Honda CR-V juga dibekali dengan serangkaian teknologi keselamatan. Sistem teknologi keselamatan aktif Honda SENSING hadir dengan penambahan fungsi adaptive driving beam yang secara otomatis mengatur distribusi pencahayaan lampu depan saat mobil berpapasan dengan kendaraan lain atau objek di depannya.

Selain itu, teknologi Honda SENSING pada All New Honda CR-V juga dilengkapi dengan fungsi collision mitigation braking system (CMBS), adaptive cruise control with low-speed follow (ACC with LSF), road departure mitigation system with lane departure warning (RDM with LDW), lead car departure notification system (LCDN), lane keeping assist system (LKAS), dan auto high beam (AHB). (Z-8)