TAM Resmikan GR Garage Hadirkan Motorsport Services dan Lifestyle Experiences

KABAR gembira bagi para pemilik dan pecinta Toyota yang gemar motorsport. Pasalnya PT Toyota-Astra Motor (TAM) menghadirkan Authorized GR Garage pertama dengan layanan yang lengkap bagi para motorsport dan GR enthusiast di Indonesia, Jumat (15/9).

Berada di kawasan Pantai Indak Kapuk (PIK) Jakarta Utara dengan car culture yang kuat, GR Garage menyediakan berbagai fasilitas dan layanan untuk memenuhi kebutuhan modifikasi peningkatan tampilan eksterior dan interior mobil, pemasangan GR Performance Parts, dyno test, dan motorsport services lainnya.

Pengunjung GR Garage juga dapat memilih berbagai GR Merchandise, atau sekadar kongkow di café, serta gtersedia co-working space untuk memberikan lifestyle experience bernuansa balap kepada pelanggan.

President Director TAM Hiroyuki Ueda menyampaikan, pihaknya mengapresiasi tingginya antusiasme masyarakat terhadap brand GAZOO Racing (GR) di Indonesia. Dimulai oleh sports car GR Supra yang memperoleh sambutan luar biasa pada 2019, ditambah aktivitas TOYOTA GAZOO Racing Indonesia (TGRI) semakin meningkatkan awareness pecinta motorsport dengan raihan berbagai gelar juara nasional dan regional pada berbagai ajang balap.

"Hingga kini, telah ada 14 line-up GR Family yang dapat dipilih oleh pelanggan dan 19 GR Zones yang didedikasikan bagi GR enthusiast yang ingin mengeksplorasi world of GR di Indonesia, dan sekarang, GR Garage sebagai one-stop community hub memperluas kehadiran brand GR dan menjangkau lebih banyak penggemar motorsports dan petrolhead,” imbuh Ueda san, Jumat (15/9).

Bersamaan dengan mulai diperkenalkannya brand GR di Indonesia pada 2021, TGRI mulai aktif berlaga pada berbagai Kejuaraan Nasional (Kejurnas) balap mobil. Mulai dari touring car, slalom, sprint rally, dan rally.

Pushing the Limit for the Better, partisipasi TGRI langsung berbuah manis dengan berbagai podium juara nasional. TGRI juga diakui di ajang eMotorsport dengan partisipasi di event TGR GT Cup hingga level global setiap tahunnya.

GR Garage Sebagai Pinnacle Hub para GR Enthusiast

Kehadiran 19 GR Zone pada beberapa outlet Toyota terpilih turut mendekatkan brand GR beserta produk turunannya seperti GR Car, GR Merchandise, dan GR Parts. Selain itu, GR Tour yang diadakan di berbagai ruang publik memudahkan pengalaman GAZOO Racing dapat diakses oleh semua orang.

Langkah berikutnya dalam menyajikan passion for racing, GR Garage hadir sebagai pinnacle hub kepada penggemar GR yang ingin meningkatkan style dan performance mobilnya.

Menurut Vice President TAM Henry Tanoto, meskipun baru berjalan 2 tahun, kehadiran brand GR dapat diterima dengan baik dan mampu menghadirkan 'excitement' dan 'joy of GR' kepada pelanggan.

"Sejalan dengan marketnya yang terus berkembang pesat, selain melengkapi pilihan sports car dan sporty car mulai dari entry level hingga premium vehicle termasuk kendaraan elektrifikasi. Kami juga memperluas touch point brand GR agar lebih mudah diakses dan meningkatkan engagment dengan lebih banyak orang. Sebagai yang pertama di Indonesia, GR Garage hadir sebagai The Pinnacle of GR Hub untuk GR enthusiast yang ingin memberikan treatment lebih kepada mobil kesayangannya,” imbuh Henry.

GR Garage hadir di wilayah dengan car culture yang sangat kuat di Pantai Indah Kapuk (PIK), tepatnya di Ruko Soho Ebony Paradise Blok B No 10-11 Ebony 2 (Riverwalk - Pantai Kita) PIK 2, Kapuk Muara, Jakarta Utara.

GR Garage terdiri dari 3 lantai. Lantai pertama berisi fasilitas worskhop yang canggih dan modern dilengkapi dyno dan service stall yang siap memberikan layanan bengkel terbaik kepada pelanggan. Terdapat pula reception area, attraction car display baik GR race car maupun modified, serta display GR Parts dan aksesoris lainnya.

Di lantai 2 menyajikan lifestyle experience yang kental bernuansa racing. Tersedia lounge dan cafe yang dapat dimanfaatkan untuk meet-up point para motorsport enthusiast atau melaksanakan acara seperti nonton bareng (nobar) balap.

Ada juga Racing simulator dan kids corner untuk mengisi waktu santai bersama keluarga, di mana pelanggan juga bisa menggunakan meeting & consultating room untuk mendiskusikan modifikasi kendaraan atau meeting bersama kolega. Naik ke lantai 3, terdapat multifunction area yang nyaman untuk event gathering dan co-working space.

Tidak sekadar sebagai community hub, GR Garage memiliki fungsi penting yang mengedepankan aroma balap sebagai layanan utama. GR Garage memberikan sentuhan khas DNA motorsport TGR pada setiap mobil pelanggan. Selain pekerjaan servis berkala dan general repair, workshop team GR Garage juga memberikan pelayanan lain seperti konsultasi upgrade tampilan dan performa mobil.

Layanan lain adalah pemasangan GR Parts untuk meningkatkan daya tarik eksterior dan interior kendaraan. Tersedia level berikutnya dari modifikasi kendaraan untuk meningkatkan aerodinamika, dan braking & handling performance melalui GR Performance Parts disertai tuning untuk memberikan driving experience yang semakin fun to drive.

Ke depannya, GR Garage juga dapat melakukan Engine Parts Upgrade & Tuning dan customization kendaraan ke arah yang lebih personal sesuai preferensi pelanggan dengan tetap berpatokan pada DNA motorsport TGR. (RO/S-3)