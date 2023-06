MMKSI Kembali Perluas Jaringan Dealer Mitsubishi di Wilayah Jakarta

PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) kembali menambah jaringan layanan resmi Mitsubishi Motors di Indonesia dengan meresmikan diler terbaru, yaitu Diler Mitsubishi Motors SUN Matraman di Jakarta Timur. Diler ini menjadi diler resmi ke-169 dari Mitsubishi Motors di Indonesia.

Peresmian Diler Mitsubishi Motors SUN Matraman yang digelar Senin (19/6) ini, dihadiri oleh President Director MMKSI Atsushi Kurita dan Founder SUN Motor Group Imelda Sundoro. Diler ini merupakan hasil kerjasama ke-25 antara Mitsubishi Motors dan SUN Motor Group.

Atsushi Kurita menyampaikan Juni ini, Mitsubishi Motors telah menambah dua diler resmi baru di wilayah Jabodetabek, yaitu diler Prabu Pendawa Bogor dan diler SUN Matraman. Kedua diler ini menjadi diler resmi kendaraan penumpang dan niaga ringan Mitsubishi Motors ke-168 dan ke-169 di Indonesia.

“Bersamaan dengan itu, kami juga dengan antusias menyambut kehadiran The New SUV dari Mitsubishi Motors yang akan diluncurkan secara World Premiere di Indonesia pada GIIAS 2023 mendatang. Kami mengundang semua orang untuk bergabung dengan kami dalam acara tersebut. Kami yakin bahwa The New SUV akan membawa pengalaman berkendara yang luar biasa dan memenuhi harapan para penggemar otomotif di Indonesia," ungkap Kurita san, Senin (19/6).

Diler Mitsubishi Motors SUN Matraman hadir dengan fasilitas 3S (Sales, Service, dan Spare parts) yang berlokasi di Jl Matraman Raya No140, Jakarta Timur. Diler baru yang berdiri di atas lahan seluas 1.931 meter persegi dengan luas bangunan 1.519 meter persegi ini mampu menangani hingga 27 kendaraan per hari. (RO/S-3)