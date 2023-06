MMKSI Tawarkan Ragam Paket Aksesoris Orisinal Mitsubishi Motors

BAGI konsumen setia Mitsubishi Motors yang ingin mengupgrade tampilan kendaraan kesayangannya, PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) kembali menghadirkan 'Genuine Accessories Campaign' Mitsubishi Motors, yang dapat dimanfaatkan konsumen pada periode 1 Juni hingga 31 Juli 2023.

“Pada bulan Juni dan Juli 2023 kami kembali menghadirkan 'Genuine Accessories Campaign', sebagai bentuk apresiasi yang dapat dimanfaatkan oleh konsumen setia kami untuk melakukan personalisasi kepada mobil Mitsubishi Xpander, Xpander Cross, atau Pajero Sport kesayangannya, dengan aksesoris resmi Mitsubishi Motors. Konsumen dapat menikmati diskon hingga 35%1 dalam pembelian aksesoris resmi Mitsubishi Motors selama program ini berlangsung,” ungkap Director of After Sales Division MMKSI Eiichiro Hamazaki.



Manfaat dan Keuntungan Pembelian Accessories Package

Dengan program Accessories Package, konsumen dapat menikmati diskon sebesar 30% untuk pembelian paket aksesoris model Mitsubishi New Xpander, diskon 25% untuk model Mitsubishi New Xpander Cross, dan diskon 35% untuk model Mitsubishi New Pajero Sport.

Untuk model New Xpander ditawarkan Airdam Package, Aero Package, dan Aero Plus Package, dengan diskon sebesar 30%. Sementara untuk model New Xpander Cross tersedia Sporty Package dan Adventure Package dengan diskon 25%. Sedangkan model Pajero Sport, tersedia Aero Package dengan diskon 30% dan Aero Plus Package dengan 35%.

Pelanggan dapat melihat alamat dan kontak diler resmi Mitsubishi Motors pada situs resmi MMKSI di https://www.mitsubishi-motors.co.id/cari-dealer.

Untuk mendapatkan bantuan dan informasi layanan Mitsubishi Motors di Indonesia secara menyeluruh pelanggan dapat mengakses:

- Mitsubishi Motors Customer Care di nomer telepon 0804-1-300-300, atau

- Layanan asisten virtual berbasis chat, MIRA, melalui WhatsApp https://bit.ly/MIRAWhatsapp, atau nomer 0811-130-1300. (RO/S-3)