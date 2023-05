Peminat Test Drive Mobil Suzuki Melonjak Drastis

PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) mengabarkan, sepanjang 2021 hingga 2022, jumlah konsumen yang berminat melakukan test drive mobil Suzuki melalui website resmi www.suzuki.co.id mencapai lebih dari 2.000 pemesanan. Model kendaraan Suzuki yang mereka coba juga beragam,, seperti All New Ertiga Hybrid, New Carry, XL7 dan lainnya dari berbagai daerah di Indonesia.

Angka tersebut, menurut Assistant to Departement Head 4W Sales SIS Randy R Murdoko, turut berkontribusi menambahkan total angka pesanan test drive via kunjungan langsung ke diler dan pameran. Selain itu, bahwa memesan jadwal test drive unit mobil melalui website justru sangat mudah karena didukung oleh sistem pendataan oto,matis.

Memesan jadwal test drive melalui website membuat upaya pemesanan menjadi jauh lebih efisien serta calon konsumen memiliki kontrol lebih atas waktu dan kesibukan pribadi. Di era modern ini memesan jadwal test drive sudah menjadi sangat efisien karena cukup mendaftarkan diri melalui website resmi. Kegiatan test drive yang dilakukan calon konsumen baik secara datang langsung ke diler atau melakukan booking melalui website resmi akan mendapat pendampingan dari sales representative yang bertugas pada waktu tersebut.

Calon konsumen bisa mendapatkan informasi lengkap mengenai kelebihan yang dimiliki mobil tersebut, fitur-fitur yang disematkan, anjuran penggunaan mobil, hingga tips untuk menjaga performa mobil agar selalu memberikan pengalaman yang baik ketika berkendara. Calon konsumen juga dapat datang langsung ke diler resmi Suzuki terdekat, untuk menemui sales representative yang ada di lokasi dan mendaftar lalu mengisi data diri.

Calon konsumen yang ingin mendaftarkan diri melalui website resmi dapat langsung menuju ke www.suzuki.co.id, kemudian klik 'Automobile'. Setelah itu, calon konsumen bisa melihat dengan rinci mengenai informasi dari mobil Suzuki.

Jika sudah menentukan pilihan, dapat langsung memilih 'Permintaan Test Drive' dan mengisi data diri seperti nama, alamat email, nomor telepon, pilih lokasi, pilih model kendaraan, dan mengisi kolom jika ada pertanyaan atau pesan yang ingin disampaikan.

Setelah terisi semua, calon konsumen dapat mengisi kotak yang menandakan bahwa sudah setuju dan mengizinkan pihak Suzuki dan mitranya untuk menghubungi calon konsumen dalam membantu proses pembelian mobil. Langkah terakhir adalah klik 'KIRIM' dan calon konsumen tinggal menunggu untuk dihubungi dan diberikan informasi mengenai langkah selanjutnya.

“Test drive ini sangat berguna bagi calon konsumen yang ingin membeli mobil. Sales representative akan menjelaskan cara kerja dari setiap fitur yang ada di mobil agar calon konsumen dapat merasakan sensasi berkendara secara langsung. Fasilitas yang kami hadirkan ini menjadi wujud komitmen dari Suzuki untuk mempermudah perjalanan membeli mobil impian calon konsumen Suzuki. Kami mendigitalisasi prosesnya sehingga booking test drive menjadi mudah, cukup dilakukan lewat website resmi,” pungkas Randy. (S-3)