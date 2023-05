TAM Debut Global All-New Yaris Cross di Indonesia

BERTEMPAT di Ballroom The Westin Jakarta, PT Toyota-Astra Motor (TAM) menampilkan All New Yaris Cross pada Senin (15/5) dalam acara bertajuk 'World Premiere of Toyota’s New Urban Icon'. All New Yaris Cross akan mengisi segmen medium sport utility vehicle (SUV) untuk melengkapi line up di jajaran SUV Toyota, sekaligus melengkapi jajaran kendaraan hybrid Toyota di Indonesia.

Toyota All New Yaris Cross sendiri ditawarkan dalam dua pilihan mesin. Selain versi mesin hybrid, tersedia juga versi mesin gasoline konvensional internal combustion engine (ICE).

President Director TAM Hiroyuki Ueda menyampaikan, belakangan ini otomotif Indonesia mulai memasuki era elektrifikasi yang ditandai banyaknya kebijakan pemerintah yang mengarah pada penggunaan teknologi elektrifikasi untuk mengurangi emisi karbon. Pihaknya menyambut positif dengan menghadirkan berbagai pilihan kendaraan elektrifikasi secara lengkap. Mulai dari Hybrid EV, Plug-in Hybrid EV, hingga Battery EV.

"Salah satunya All-New Kijang Innova Zenix Hybrid EV sebagai kendaraan elektrifikasi Toyota pertama yang diproduksi lokal. Sekarang, kami kembali hadirkan full Hybrid EV pertama di B-segment lewat All-New Yaris Cross, yang juga melengkapi line-up SUV Toyota di Indonesia,” imbuh Ueda san dalam sambutannya.

All-New Yaris Cross memiliki dimensi panjang 4.310 mm, lebar 1.770 mm, tinggi 1.615 mm, dan wheelbase 2.620 mm. Dengan high rocker panel height mencapai 260 mm, mobil ini sangat memadai untuk sebuah SUV perkotaan yang sesekali dipakai berwisata ke pantai atau pegunungan.

Overhang depan-belakang pendek dengan approach angle 19º dan departure angle 28º, membuat light off-roader ini sanggup menempuh berbagai kondisi jalan. Radius putar hanya 5,2 meter membuat SUV ini mudah bermanuver di area sempit.

Tenaganya dipasok mesin hybrid berkapasitas 1.500 cc 4 silinder bertenaga 111 Hp dilengkapi EV Mode dan transmisi CVT yang bersinergi dengan motor listrik dan baterai lithium-ion untuk menggerakkan as roda depan dalam kolaborasi yang paling efisien tanpa mengorbankan performa.

Sementara model Gasoline menggunakan engine 1.500 cc 4 silinder Dual VVT-i bertenaga 106 hp dengan torsi 138 Nm. Tersedia pilihan transmisi manual 5-speed dan CVT.

Vice President Director TAM Henry Tanoto menyatakan bangga melakukan World Premiere All-New Yaris Cross. Sebagai salah satu mobility company, Toyota selalu berusaha terdepan dalam inovasi dan menetapkan standar baru terkait safety, reliability, dan sustainability.

"Bagi masyarakat perkotaan yang dinamis dan berjiwa adventure, All-New Yaris Cross memberikan performa berkendara yang fun to drive, selaras dengan visi global Toyota dalam mencapai netralitas karbon dan menciptakan nilai-nilai baru dalam mendukung mobilitas masa depan pelanggan,” kata Henry.

All-New Yaris Cross memiliki tampilan luar yang dinamis dan stylish yang cocok untuk kaum muda urban yang aktif. Kabinnya terasa roomy dan sporty dengan panel soft dashboard yang lebar menciptakan desain selaras dengan door trim yang memberikan kesan lapang, terlabih hadirnya Panoramic Glass Roof with Power Sunshade.

Kokpit driver-oriented fokus pada panel instrumen TFT 7 inch digital yang dapat dikustomisasi dan menonjolkan kesan sporty, dipadukan dengan black piano finish serta bahan lembut dan ornamen berlapis satin. Khusus jahitan jok, diberikan sulaman benang warna biru yang sporty.

Urban SUV 5-seater ini dilengkapi dengan Electric Parking Brake (EPB) with Auto Brake Hold, 6-airbags, rem ABS+EBD+BA, Parking Sensor, Emergency Stop Signal, Hill Start Assist (HSA), Vehicle Stability Control (VSC), Rear Cross Traffic Alert (RCTA), dan Blind Spot Monitor (BSM). Fitur Panoramic View Monitor juga hadir untuk memberikan bantuan visibilitas yang menyeluruh ketika berkendara.

Teknologi active safety canggih Toyota Safety Sense (TSS) serta advanced convenient features T Intouch ikut melengkapi fitur All-New Yaris Cross untuk memaksimalkan keamanan serta konektivitas pelanggan untuk menghadirkan peace of mind.

Untuk urusan harga, Marketing Director TAM Anton Jimmi Suwandy mengatakan bahwa All New Yaris Cross akan dijual dengan harga di kisaran Rp300 juta hingga Rp400 jutaan. (S-3)