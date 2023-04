Acura Perkenalkan Integra Type S di Amerika Serikat

ACURA resmi memperkenalkan luxury sport sedan terbaru yaitu Integra Type S di Amerika Serikat pada Rabu (12/4) yang menghadirkan sebuah interpretasi baru dalam hal performa berkendara terbaik sambil memberikan pengalaman berkendara yang lebih bergairah.

Acura Integra Type S ini juga akan dipamerkan pada acara seri balap IndyCar Series 2023 yaitu Acura Grand Prix of Long Beach pada 16 April 2023. Mobil ini akan mulai resmi dijual Juni 2023 mendatang di Amerika Serikat.

Acura Integra Type S dirancang sebagai kendaraan Luxury Sport Sedan dengan desain eksterior bodi lebar serta agresif dengan Dynamic Center-mounted Triple Exhaust Outlets, ditambah ventilasi kap mesin dan diffuser belakang yang menunjukkan karakter mobil sport yang memiliki performa tinggi.

Acura Integra Type S menggunakan velg berukuran 19 inci dengan ban 265/30 R19 dimana Acura Integra Type S merupakan satu-satunya kendaraan di segmennya yang menawarkan desain liftback 5 pintu.

Bagian interior dibekali empat tempat duduk bermaterial premium, dan detail eksklusif. Pada jok pengemudi disematkan Ultrasuede yang dapat menahan tubuh dengan lebih baik pada saat menikung pada kecepatan tinggi.

Selain itu untuk menunjang kenyamanan pengemudi, terdapat 12-Way Power Driver Seat with Power Lumbar Support. Mobil ini menggunakan Acura Precision Cockpit Driver Information Interface 10,2 inci, layar sentuh warna 9 inci dengan Apple CarPlay dan Android Auto, pengisian daya telepon nirkabel, dan head-up display.

Acura Integra Type S menggunakan mesin VTEC 2.0 liter turbocharged DOHC yang dapat menghasilkan 320 hp pada 6.500 rpm dan torsi lebih dari 420 Nm pada 2,600 - 4,000 rpm, dikombinasi transmisi manual enam percepatan (6MT) dengan Rev-Matching.

Selain itu, untuk mendukung stabilitas pada kecepatan tinggi, Integra Type S menggunakan innovative dual-axis front suspension dan track depan dan suspensi belakang Multi-Link serta performance-tuned Adaptive Damper System.

Untuk fitur keselamatannya, mobil ini telah dilengkapi AcuraWatch Advanced Safety and Driver Assistive Technology serta Blind Spot Monitoring (BSI) with Cross-Traffic Monitoring.

"Acura Integra Type S dirancang sebagai mobil sedan sport mewah dengan performa mesin yang bertenaga. Mobil ini dirancang di atas kinerjanya yang luar biasa dengan peningkatan signifikan pada semua elemen berkendara, tanpa mengorbankan desain interior nyaman untuk berkendara sehari-hari," ujar Acura National Sales Assistant Vice President

Emile Korkor di California, Rabu (12/4).

Selain itu, Acura Integra Type S meraih penghargaan bergengsi 2023 North American Car of the Year karena desainnya yang sporty, pengalaman berkendara yang luar biasa, serta fitur premium. Penghargaan North American Car, Utility and Truck of the Year sebagai bentuk penghargaan untuk keunggulan dalam inovasi, desain, fitur keselamatan, kinerja, teknologi, kepuasan dan nilai pengemudi.

Penghargaan ini dinilai oleh 50 jurnalis otomotif profesional dari Amerika Serikat dan Kanada yang bekerja untuk majalah independen, televisi, radio, surat kabar, dan situs web industri. (S-3)