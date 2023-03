Wuling Hadirkan Produk Lengkap di GJAW 2023

WULING Motors (Wuling) kembali ambil bagian di ajang Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2023 yang digelar mulai hari ini sampai dengan 19 Maret 2023. Mengusung semangat 'Experience All At Once', Wuling hadirkan lini produk lengkap di berbagai segmen serta promo istimewa bagi para pengunjung di Cendrawasih Hall, Jakarta Convention Center (JCC).

"Pada pameran GJAW tahun ini, kami menampilkan seluruh lini produk Wuling yang telah dipasarkan di Indonesia sejalan dengan tema 'Experience All At Once'. Selain itu kami pun menyediakan unit test drive bagi para pengunjung yang ingin merasakan pengalaman berkendara yang inovatif di area yang telah disediakan. Konsumen juga dapat memanfaatkan berbagai promo menarik yang kami hadirkan untuk mendapatkan kemudahan dalam memiliki produk Wuling selama GJAW 2023 berlangsung," terang Brand & Marketing Director Wuling Motors Dian Asmahani, Jumat (10/3).

Wuling menampilkan total sembilan unit display yang terdiri dari beragam segmen. Di segmen SUV terdapat Almaz Hybrid yang menonjolkan aspek performa dan efisiensi berkendara yang menghadirkan sensasi berkendara yang mengesankan, Almaz RS yang dilengkapi fitur berkendara yang inovatif untuk lalui berbagai medan, dan compact SUV Wuling yang baru diluncurkan bulan lalu, Alvez.

Memiliki arti 'All At Once', Alvez menonjolkan perpaduan antara desain eksterior yang stylish, interior yang modern, serta inovasi teknologi berkendara di dalam satu produk SUV. Alvez merupakan compact SUV yang ditujukan kepada mereka yang berjiwa muda dan bergaya modern.

Kemudian, ada pula segmen MPV Wuling meliputi New Confero S dan New Cortez yang sesuai untuk bepergian dengan nyaman bersama keluarga. Selain itu, kendaraan listrik Wuling yang di Indonesia, Air ev, turut ditampilkan dengan tipe Long Range serta unit yang telah dikreasikan oleh Slaze.

Bagi pengunjung yang ingin merasakan pengalaman berkendara bersama lini produk Wuling, dapat mencoba langsung 4 unit kendaraan test drive yang telah tersedia, yang meliputi Alvez, Air ev, dan Almaz Hybrid.

Promo spesial

Untuk setiap pembelian Air ev, konsumen berhak mendapatkan voucer Air ev body kit senilai Rp2.000.000. Sedangkan bagi pengunjung yang tertarik untuk memiliki Almaz Hybrid, Wuling juga menawarkan kemudahan dengan memberikan additional trade in senilai Rp5.000.000.

Tak hanya itu, Wuling memberikan promo spesial berupa voucer belanja senilai Rp2.000.000 untuk setiap transaksi Alvez dalam periode launching. Ada juga promo menarik meliputi potongan harga khusus dan gratis biaya servis berkala sampai dengan 4 tahun/50.000km untuk pembelian lini produk Wuling lainnya.

Menariknya, seluruh konsumen yang melakukan transaksi selama pameran GJAW 2023 berlangsung juga berkesempatan mengikuti lucky dip dengan beragam hadiah yang menarik, mulai dari uang elektronik, tablet, smart watch, sampai dengan logam mulia 10 gram. Tentunya seluruh promo yang berlangsung di GJAW memiliki syarat dan ketentuan yang berlaku. (S-3)