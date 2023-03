Motul Indonesia Luncurkan Varian Baru Hasil Kerja sama dengan PT Kawasaki Motor Indonesia

DI monen gelaran World Superbike 2023 yang diadakan di Sirkuit Internasional Mandalika Lombok PT. Motul Indonesia Energy (MIE) meluncurkan serangkaian produk baru untuk pasar Indonesia.

Kali ini bertepatan dengan ajang WSBK Mandalika, PT Motul Indonesia Energy (MIE) berkerja sama dengan PT. Kawasaki Motor Indonesia (KMI) resmi meluncurkan Kawasaki Genuine Oil (KGO) by Motul di Sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sabtu, 4 Maret 2023.

Produk terbaru ini bertujuan mendorong konsumen pengguna Kawasaki Genuine agar tetap menjaga performa mesin dan kendaraannya.

Lutfi Ilhamy, Managing Director PT. Motul Indonesia Energy Lutfi Ilham menjelaskan, peluncuran Kawasaki Genuine Oil by Motul merupakan milestone penting bagi Motul di Indonesia.

“KGO by Motul ditujukan bagi para pengguna Kawasaki dengan kepercayaan diri dan gaya hidup aktif yang mencari produk oli dengan kualitas tinggi. Dimana dedikasi, pengalaman dan pengetahuan Motul pada dunia balap di wujudkan keadalam partnership dengan Kawasaki untuk mendevelop oli untuk segmen Premium. Kawasaki di Indonesia sendiri diyakini memiliki konsumen aktif dan memiliki kebutuhan untuk menjaga performa mesin, perlindungan yang maksimal serta daya tahan tangguh yang saling melengkapi, dan itu semua ada pada KGO by Motul,” ujar Lutfhi Ilhamy.

Presiden Direktur PT. Kawasaki Motor Indonesia Jin Inoue mengungkapkan KAWASAKI MOTORS Ltd dan MOTUL telah melakukan kerjasama dalam membuat Oli dengan formula khusus motor Kawasaki di beberapa negara, termasuk Indonesia.

“Hasil kerjasama tersebut dengan di pasarkannya KGO Power dan KGO Ultimate by Motul di pasar Indonesia. Peluncuran KGO by Motul ini untuk menunjang perawatan kendaraan dengan performa tinggi agar mendapatkan hasil yang sempurna untuk motor Kawasaki,” terang Jin Inoue

Kawasaki Genuine Oil by Motul diformulasikan khusus untuk Kawasaki dengan teknologi Ester Base. Teknologi tersebut saat ini diklaim sebagai Base Oil dengan kualitas tertinggi yang dapat berpengaruh terhadap peningkatan performa mesin, perlindungan yang maksimal serta daya tahan yang tangguh dalam kondisi ekstrim.

Terdapat dua jenis pelumas yang ditawarkan oleh Motul, yaitu KGO Power 10W40 by Motul dengan kualitas Technosynthese-Ester dan Spesifikasi API SM JASO MA2, yang memberikan performa dan perlindungan maksimal pada mesin dan gearbox cocok untuk Motor Kawasaki dengan spesifikasi kendaraan 100 – 250 cc, dijual dengan harga pasar Rp170.000.

Kedua, ada KGO Ultimate 10W50 by Motul sudah memiliki Kualitas 100% Synthetic dengan spesifikasi API SN JASO MA2, yang memberikan performa dan perlindungan luar biasa pada mesin dan gearbox. Pelumas ini cocok untuk Motor Kawasaki dengan spesifikasi kendaraan 250 cc ke atas, dan dijual dengan harga pasar Rp260.000.

KGO by Motul rencananya akan mulai dipasarkan diseluruh dealer Kawasaki mulai akhir Maret 2023 untuk Kawasaki Genuine Oil Ultimate by Motul 4T 10W-50. Sedangkan untuk Kawasaki Genuine Oil Power by Motul 4T 10W-40 rencananya akan mulai dipasarkan mulai akhir April 2023. (RO/OL-7)