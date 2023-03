Wuling Bukukan 1.237 SPK dan 1.495 Test Drive di IIMS 2023

WULING Motors (Wuling) menutup partisipasinya di Indonesia International Motor Show (IIMS) BOOST 2023 dengan menorehkan hasil yang positif. Di akhir pelaksanaan kegiatan pameran tersebut, Wuling berhasil membukukan 1.237 surat pemesanan kendaraan (SPK) dan sebanyak 1.495 pengunjung melakukan test drive. Catatan positif tersebut juga melengkapi beragam penghargaan yang telah dicapai Wuling di IIMS 2023.

"Kami mengapresiasi antusiasme pengunjung IIMS 2023 serta sambutan hangat terhadap setiap produk Wuling yang kami hadirkan, termasuk Alvez yang baru saja diluncurkan secara perdana di pameran ini. Pencapaian yang baik ini tentunya menjadi semangat kami untuk selalu berinovasi dalam produk dan layanan terbaik bagi konsumen Indonesia sejalan dengan semangat Drive For A Better Life," terang Brand and Marketing Director Wuling Motors Dian Asmahani, Senin (27/2).

Dari 1.237 SPK yang dibukukan, kendaraan listrik Wuling Air ev menjadi penyumbang terbanyak yaitu 547 SPK. Sementara Compact SUV terbaru Wuling, Alvez telah mencatatkan 163 SPK.

Selain total pemesanan kendaraan yang baik selama IIMS 2023, rasa penasaran para pengunjung untuk mencoba lini produk Wuling pun sangat tinggi. Hal ini tergambar dengan banyaknya konsumen yang melakukan test drive.

Berdasarkan pencatatan di area test drive secara total terdapat 1.495 pengunjung melakukan test drive dengan unit yang sudah disediakan. Lini produk yang menjadi favorit adalah Alvez sebanyak 671 pengunjung dan diikuti oleh Air ev dengan 623 pengunjung.

"Kami melihat Wuling Alvez yang banyak dicoba oleh pengunjung IIMS menunjukkan tingginya rasa penasaran konsumen untuk mencoba compact SUV terbaru ini secara langsung. Kemudian, disusul dengan angka test drive Air ev yang juga besar selama pameran ini dapat dijadikan indikator yang positif dalam tren mobil listrik di kalangan masyarakat," tutup Dian Asmahani.