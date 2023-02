Dyandra Promosindo Umumkan Para Penerima Penghargaan IIMS 2023

DALAM acara seremoni penutupan pameran otomotif Indonesia International Motor Show (IIMS) BOOST 2023 yang dilaksanakan pada Sabtu (25/2), Dyandra Promosindo sebagai pihak penyelenggara juga mengumumkan sederet penghargaan yang rutin diberikan kepada para peserta pameran.

Salah satu yang tak kalah menarik dan cukup dinanti-nanti adalah pengumuman yang mengukuhkan pemenang ajang pemilihan Miss IIMS 2023. Penilaian pada Miss IIMS 2023 adalah brain, beauty & talent. Tidak hanya kecantikan yang dinilai, tapi juga knowledge mengenai brand dan cara berbicara untuk menyampaikan informasi kepada customer.

Pada IIMS tahun ini, Deleika Sadya Ayasha dari Wuling Motors dinobatkan sebagai Miss IIMS 2023. Selanjutnya Miss IIMS Best Costume 2023 disabet oleh Fitria dari Esemka, Miss IIMS Talented 2023 dimenangkan oleh Grecia Hutapea dari Chery Motor Indonesia, Kategori Miss IIMS Photogenic 2023 dimenangkan oleh Shinta dari Suzuki, dan kategori Miss IIMS Favorite 2023 dimenangkan oleh Regina Manda Kusno dari My Danamon.

Pada kesempatan yang sama, IIMS 2023 mengumumkan pemenang dan memberikan penghargaan kepada Agen Pemegang Merek (APM) dari kendaraan roda empat dan dua dan kategori khusus yang telah berpartisipasi dalam perhelatan ini.



Daftar pemenang kategori roda empat

- Best APM Indoor Booth Activity: Suzuki

- Best APM Outdoor Activity: Hyundai

- Best Booth Car < 500 SQM: MG

- Best Booth Car 500-1.000 SQM: Wuling

- Best Booth Car > 1.000 SQM: Suzuki

- Best Electric Car: Toyota BZ4X

- Best Luxury Electric Car: BMW iX

- Best EV Commercial Car: Esemka Bima

- Most Affordable EV Commercial Car: DFSK Gelora E

- Favorite EV Car Launch: MG 4EV

- Best City Car: Honda Brio RS

- Best Electric City Car: Wuling Air ev

- Best Sedan: Subaru WRX

- Best Crossover SUV: Honda WR-V

- Best Big SUV: Hyundai Palisade

- Best Multi Purpose SUV: Jeep Rubicon

- Best SUV: Cherry Tiggo 8 Pro

- Favorite New car launch: Cherry Omoda 5

- Best Hatchback: honda City Hatchback RS

- Best Low MPV: Hyundai Stargazer

- Best Medium MPV: Toyota Kijang Innova Zenix

- Best Premium MPV: Kia Grand Carnival

- Most Tested Car Choice: Cherry Omoda 5

- Most Affordable Crossover: Wuling Alvez

- Favorite Local Brand: Esemka

- Favorite New Comer Car Brand: Citroen

- Favorite Concept Car: Mitsubishi XFC

- Favorite South East Asia Premiere Launch: Suzuki Grand Vitara

- Favorite Indonesian Premiere Launch: Subaru

Untuk pemenang kategori roda dua

- Best Booth Motorcycle <400 SQM: Yamaha

- Best Booth Motorcycle >400 SQM: Astra Honda Motor

- Best Scooter: Yamaha fazzio Connected Hybrid

- Best Sport Bike: Ninja ZX-25R

- Best Naked Bike: Royal Enfield Interceptor 650

- Favorite Motorcycle Launch: AHM Honda EM1 E, Honda CRF250L

- Favorite EV Motorcycle Launch: Yadea E85S Pro

- Best Touring: Husqvarna Norden 901

- Best Trail Adventure: Honda CRF250L

- Best Adventure: KTM 390 Adventure

- Most Tested Motorcycle Choice: Yamaha E01

_best Cruiser: Benelli 502C

- Favorite New Comer Motorcycle Brand: Moto Bologna Passione

Pemenang Kategori EV Motor

- Best Electric Motorcycle: Yadea G6

- Best Booth EV Motorcycle < 100 SQM: Polytron

- Best Booth EV Motorcycle 100-400 SQM: ALVA

- Best Booth EV Motorcycle > 400 SQM: yadea

- Favorite New Comer EV Motorcycle Brand: Yadea

- Best Sport EV Motorcycle: Energica Ego

- Best EV Support: PLN

- Most Affordable EV Motorcycle: United E-Motor MX-1200

- Most Local EV Motorcycle Content: Selis

- Most Fuctional EV Scooter: Ion Mobility

Pemenang kategori Boating & Aftermarket

- Best Booth Pahami: Venom

- Best Booth Aftermarket: Yuasa

- Best Booth Indonesia Boating Gathering: Suzuki Marine

Penghargaan untuk Sponsor;

- Best Booth Sponsor: MUFG-Danamon-Adira

- Most Interactive Booth: Suryanation

- Best Digital Innovation: Mobbi

