Dinanti 1.000 Konsumen, The All New Lexus RX Resmi Mengaspal

ALL New Lexus RX yang resmi diperkenalkan pada akhir 2022 lalu di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2022 mulai mengaspal di Indonesia. Dengan perkiraan peminat lebih dari 1.000 konsumen, kendaraan mewah ini secara bertahap akan didistribukan ke rumah konsumen tajir di Indonesia.

General Manager Lexus Indonesia Bansar Maduma menjelaskan, saat All New Lexus RX preview di GIIAS 2022 lalu kurang lebih peminatnya 1.000 orang. Namun konsumen harus sedikit lebih kama menunggu lantaran ada beberapa uji kelayakan sehingga sesuai dengan pakem khusus di Indonesia.

“Ada sejumlah hal yang harus dijalani sebelum mobil Lexus mengaspal di Indonesia, salah satunya adalah dengan memenuhi aturan homologasi yang ditetapkan oleh pemerintah serta komitmen kami untuk memberikan kenyamanan pada konsumen,” ungkap Bansar di acara launching All New Lexus RX, di Jakarta, Selasa (21/2) kemarin.

Bansar menjelaskan bahwa RX memiliki banyak peminat karena merupakan salah satu backbone-nya Lexus dan sejak enam tahun mendominasi. The All New Lexus RX hadir dengan Human Centered Technology yang kental dan sangat terlihat melalui konsep Tazuna Cockpit atau Driving-focused cockpit yang memiliki tiga poin keunggulan yaitu Eyes on the Road, Hands on the Wheel, dan Intuitive Interface. Ini akan memberikan kemudahan pengemudi untuk tetap fokus saat berkendara.

Tidak hanya itu saja, fitur lainnya yang disediakan oleh Lexus adalah E-Latch yang dapat memudahkan pengguna membuka dan menutup pintu. Fitur keamanan Lexus Safety System+ generasi ketiga (LSS+ 3.0) dilengkapi dengan tambahan fitur Safe Exit Assist. Teknologi ini yang mencegah pengguna membuka pintu jika lalu lintas sekitar tidak aman, seperti kendaraan lain lewat.

“Dan bisa mendekti adanya bahaya kurang lebih dalam radius 6 hingga 11 kilometer,” jelas Bansar.

Lexus juga memberikan sisi kenyamanan lainnya melalui Mark Levinson Sound System 21-speaker, Electric Reclining Rear Seats, Multi-color Ambient Illumination, dan 14-inch Touch Screen Multimedia Display yang terbesar dikelasnya.

Selain itu, seluruh varian The All New Lexus RX juga sduah dilengkapi dengan Intelligent Assistance dengan sistem Voice Command, Wireless Apple Carplay and Wire-connect Android Auto, Shift-by-wire, HUD, dan Wireless Charger.

Lexus RX 450h+ Luxury dibekali mesin 2.5L 4-silinder Plug-in Hybrid Electric bertenaga 304 hp dengan transmisi Hybrid Transaxle CVT.

Mesin ini dipadukan baterai litium-ion berdaya 18,1 kWh, mendukung kinerja motor elektrik di roda depan dan belakang untuk menciptakan sistem AWD (E-Four).

Dengan baterai terisi penuh, mobil ini memiliki jarak tempuh tanpa bantuan mesin sekitar 60-70 km. Mobil ini juga dilengkapi AC Wall Charger untuk isi ulang baterai di rumah dengan durasi pengecasan sekitar 2,5 - 3 jam hingga penuh. Serta, Lexus juga memberikan portable charger untuk memudahkan pengisian ulang baterai.

The All New Lexus RX hadir mulai Rp1,65 miliar untuk varian Gasoline, Hybrid RX350h Luxury senilai Rp1,7 miliar dan Lexus RX450h+ Luxury Rp1,87 miliar. Semua mobil itu berstatus on the road. (Gan)