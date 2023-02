Bedah Teknologi SUV Canggih dan Terjangkau Wuling Alvez

USAI merilis model terbaru Wuling Alvez yang bermain di segmen sport utility vehicle (SUV) kompak bertepatan di hari pembukaan Indonesia International Motor Show (IIMS) 2023 pada Kamis (16/2) lalu, Wuling Motors (Wuling) menggelar acara Media Briefing : Wuling Alvez, Style & Innovation in One SUV di sela-sela acara pameran otomotif yang digelar di Jakarta International Expo (JIExpo), Kemayoran, Jumat (17/2).

Di acara tersebut Wuling kembali memaparkan berbagai aspek dan keunggulan teknologi compact SUV yang digadang-gadang memiliki teknologi tercanggih dengan harga terjangkau tersebut.

Product Planning Wuling Motors Mahesa Ryan Pamuji menyampaikan, bahwa tampilan desain yang stylish serta kehadiran berbagai fitur untuk mendukung perjalanan yang menyenangkan menjadi kebutuhan dari segmen generasi muda saat ini.

"Untuk itu, Alvez sebagai lini SUV compact terbaru, kami hadirkan dengan mengusung gaya desain yang stylish di eksterior, nuansa modern dan canggih di interior, plus fitur pendukung dalam perjalanan sehingga menyenangkan, serta kelengkapan keselamatan yang lengkap dalam satu kendaraan," ujar Mahesa di IIMS, Jumat (17/2).

Wuling Alvez memiliki tampilan yang fashionable dengan bahasa desain sleek and stylish yang tertuang pada bagian fascia dengan desain grille depan yang berani, lampu LED DRL yang futuristik, serta Adjustable LED Projector Headlamp.

SUV ini memiliki siluet body yang sporty dengan Dynamic Dual-Tone Color, aksen chrome pada garis jendela, roof rail, electric adjustable & folding side mirror, dan penggunaan velg alloy berukuran 16 inci bergaya cutting-edge. Tidak hanya itu, gaya stylish juga terasa di bagian belakang dengan adanya Shark Fin Antenna, LED Rear Lamp, dan Rear Spoiler.

Masuk ke interior, Alvez menawarkan nuansa stylish dan kecanggihan berkat desain tuas transmisi yang baru, synthetic leather seat, Premium Soft Touch di beberapa bagian, hingga lingkar kemudi berbalut bahan kulit. Kenyamanan Alvez didukung oleh kabin luas dengan konfigurasi 5-seater dan area bagasi berkapasitas besar.

Selain itu, kisi-kisi AC bergaya edgy dan USB Power Outlet hadir sampai ke bangku belakang. SUV ini juga mengaplikasikan meter cluster futuristik dengan 7" Full Color TFT Display. Sementara perangkat hiburannya, didukung sistem entertainment dengan head unit berukuran 10,25 inci yang terhubung koneksi internet.

Pengguna dapat dengan mudah mengakses Online Music dengan dukungan 4 Groovy Speaker, Online Navigation, Online messaging, dan bisa Wireless Mirroring dengan smartphone melalui sistem tersebut. Ketika pengguna akan parkir, pengguna dibantu dengan Rear Parking Camera dengan Dynamic Trajectory yang terlihat pada layar head unit.

Untuk memberikan rasa aman dan nyaman, Alvez dibekali berbagai fitur keselamatan dan keamanan yang lengkap. Fitur keselamatan pada Alvez terdiri dari Rear Parking Camera, Electronic Stability Control & Traction Control System, sistem pengereman ABS & EBD, Electric Parking Brake dengan Auto Vehicle Holding, Hill Hold Control, ISOFIX, serta SRS Airbag di bagian depan.

Seperti lini produk Wuling lainnya yang mengaplikasikan Wuling Silver Logo, Alvez dilengkapi teknologi pintar, diantaranya adalah Wuling Indonesian Command (WIND) dan Internet of Vehicle (IoV).

"Selain tampilan stylish dan fitur yang lengkap, Alvez merupakan bagian dari produk inovatif Wuling. Hal ini karena Almaz mengusung inovasi ADAS, Wuling Indonesian Command (WIND), dan Wuling Remote Control App," tegas Product Planning Wuling Motors Danang Wiratmoko.

Wuling Alvez tersedia dalam tiga varian yang dipasarkan dengan harga on the road Jakarta, mulai dari Rp209 juta Alvez SE, Rp255 juta untuk Alvez CE dan Rp Rp295 juta untuk varian tertinggi Alvez EX. (S-4)