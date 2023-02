Warna Baru Honda BeAT Tambah Kesan Sporti dan Dinamis

PT Astra Honda Motor (AHM) menghadirkan penyegaran tampilan sepeda motor New Honda BeAT melalui pilihan warna baru disertai desain stripe yang menambah kesan sporti dan dinamis. Tampilan terbaru ini menjadikan New Honda BeAT semakin dipercaya menjadi teman berkendara bagi penggunanya yang energik dan aktif dalam beraktivitas sehari-hari.

Sejak diluncurkan pada2008, Honda BeAT series telah menjadi pilihan para pecinta skutik compact bergaya sporti yang memberikan kebahagiaan bagi para penggunanya. Model ini terus diperbaharui sesuai perkembangan tren terkini.

Tahun ini, New Honda BeAT tipe CBS memiliki pilihan warna baru yang lebih sporti bergaya perkotaan yaitu Jazz Silver Black, melengkapi pilihan warna Funk Red Black, Hard Rock Black dan Techno Blue Black. Keempat pilihan warna ini telah disematkan stripe terbaru yang bergaya sporti dengan desain geometris tajam membalut sisi bodi sepeda motor.

Pada type Deluxe, New Honda BeAT hadir dengan dua pilihan warna baru yang dibalut dengan gaya Deluxe Green dan Deluxe Dark Silver, cocok bagi penggunanya yang menyukai kesan mewah dan berkelas. Penambahan warna ini melengkapi pilihan warna Deluxe Black dan Deluxe Blue yang tetap hadir dan menjadi favorit pecinta Honda BeAT series.

Beragam pilihan warna tersebut dilengkapi dengan 3D emblem berwarna silver dan penyematan emblem warna merah spesial untuk varian Deluxe Black, sehingga menambah kesan membanggakan pada sepeda motor.

Penyegaran tampilan terkini juga diaplikasikan pada skutik bergaya street style yakni New Honda BeAT Street. Pilihan varian ini hadir dengan penyegaran stripe bergaya artistik sesuai karakter anak muda perkotaan saat ini. Tipe ini memiliki dua pilihan warna yakni Street Black dan Street Silver.

Direktur Marketing AHM Thomas Wijaya mengatakan Honda BeAT series menjadi salah satu sepeda motor skutik yang digunakan oleh berbagai segmen masyarakat untuk menemani mobilitas sehari-hari. Guna mendukung hal tersebut, model ini terus diberikan pembaharuan sesuai dengan kebutuhan dan harapan para penggunanya.

“Tampilan New Honda BeAT series kini semakin dinamis yang mewakili karakter pengendaranya. Kami meyakini penampilan baru Honda BeAT yang semakin atraktif ini dapat terus menjadi salah satu pilihan konsumen untuk menemani mereka mengejar mimpi,” kata Thomas.

New Honda BeAT series menggunakan mesin 110cc SOHC dengan sistem pembakaran injeksi PGM-FI yang tergabung dalam rangkaian teknologi eSP (enhanced Smart Power). Penyematan teknologi mesin terbaru ini, mampu menghasilkan tenaga 6,6 kW @ 7.500 rpm dengan torsi tertinggi di 9,3 Nm @ 5.500 rpm namun tetap irit konsumsi bahan bakar. Mesin ini juga memastikan hasil pembakaran yang ramah lingkungan dengan standar emisi Euro 3.

New Honda BeAT Deluxe telah dilengkapi dengan fitur ISS (Idling Stop System) yang berperan mematikan mesin secara otomatis saat motor berhenti dan menyala kembali saat tuas gas diputar. Fitur ini membuat motor lebih efisien dan ramah lingkungan. New Honda BeAT series juga dibekali dengan teknologi terdepan yakni sensasi menghidupkan mesin motor dengan suara halus melalui teknologi ACG Starter.

New Honda BeAT telah dibekali dengan kapasitas pelumas sebesar 0,65L yang mampu menunjang kinerja mesin 110cc dengan menghadirkan kinerja mesin optimal namun tetap irit bahan bakar. Melalui tes internal dengan metode World-wide Motorcycle Test Cycle (WMTC), didapatkan hasil konsumsi bahan bakar mampu hingga 60,6 km/liter (fitur ISS on) sehingga mampu menempuh jarak 254,52 km dalam sekali pengisian bahan bakar.

AHM juga membekali New Honda BeAT series dengan lampu depan menggunakan teknologi LED menambah kesan advance yang memberikan pencahayaan yang optimal berguna memberikan kenyaman berkendara di malam hari.

Panel meter New Honda BeAT menggunakan fitur Combined Digital Panel Meter berkesan modern dengan tampilan layar berwarna biru yang menyajikan berbagai informasi termasuk penunjuk kecepatan, odometer, bahan bakar serta fitur indikator ECO sebagai panduan berkendara yang efisien dalam konsumsi bahan bakar.

Sementara itu, pada New Honda BeAT Street, panel meter model ini telah menggunakan Full Digital Panel Meter dengan background layar berwarna biru menambah tampilan desain yang lebih sporti. Ukuran yang besar memudahkan bagi para pengguna untuk membaca informasi yang ditampilkan.

Pada sisi keamanan, New Honda BeAT series ditunjang dengan fitur Secure Key Shutter yang didampingi dengan tombol pembuka jok untuk memudahkan pengguna dalam membuka tutup jok motor. Keamanan berkendara juga dirasakan pada sistem pengereman yang menggunakan fitur Combi Brake System (CBS). Selain itu, model ini dilengkapi dengan Side Stand Switch dan Parking Brake Lock untuk memberikan kenyaman dan keamanan bagi pengendaranya.

New Honda BeAT tipe Deluxe juga telah dibekali dengan power charger pada Inner Rack kanan depan untuk mengisi ulang baterai gadget dalam mendukung pengendara dalam berkendara jarak jauh. Untuk kenyaman berkendara, kedua model ini didukung pengaplikasian teknologi frame (rangka) eSAF (enhanced Smart Architecture Frame) membuat skutik ini lincah dan mudah dikendarai.

Memiliki jarak jok dengan tanah 740 mm yang mendukung fleksibilitas pengendara, ditunjang dengan Step Floor yang luas dengan jarak ground clearance sebesar 147 mm.

New Honda BeAT dipasarkan di DKI Jakarta dengan harga on the road (OTR) Rp17.820.000 untuk tipe CBS, dan Rp18.672.000 untuk tipe Deluxe. Sementara itu untuk New Honda BeAT Street dipasarkan di DKI Jakarta dengan harga OTR Rp18.476.000. (RO/OL-7)