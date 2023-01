SIS Catatkan Penjualan Positif Sepanjang 2022

PT Suzuki Indomobil Sales (PT SIS) mencatatkan penjualan positif hingga tutup 2022. Secara keseluruhan, total penjualan Suzuki selama 2022 mencapai angka 89.067 unit.

Dari catatan penjualan tersebut, New Carry, All New Ertiga, dan XL7 mendominasi sebagai kontributor utama dalam menyokong angka penjualan Suzuki selama satu tahun penuh.

Pencapaian tersebut dinilai sebagai bukti komitmen Suzuki sebagai agen pemegang merek (APM) yang berusaha memenuhi semua lini kebutuhan konsumen di setiap segmen, dari kebutuhan kendaraan niaga, hingga kendaraan keluarga.

"Jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, penjualan secara ritel mengalami peningkatan untuk ketiga unit kebanggaan Suzuki tersebut. Bahkan, bila dibandingkan dengan bulan sebelumnya selama 2022, penjualan New Carry pada Desember tertinggi di 2022," kata Asst to Dept Head 4W Sales PT SIS Randy R Murdoko dalam keterangan resmi, Selasa (24/1).

Pada periode tersebut, New Carry berhasil berkontribusi sebanyak 60%, kemudian disusul XL7 dengan berkontribusi 18% dan All New Ertiga 12%.

"Dengan adanya pencapaian penjualan ini, kami ingin berterima kasih kepada pelanggan setia Suzuki yang mempercayakan mobil Suzuki untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya," ujar Randy.

Menurutnya, akhir 2022 menjadi momentum penting bagi New Carry terutama varian pick-up. Pasalnya, merek ini dapat menjaga performa penjualan bahkan berhasil catatkan peningkatan penjualan secara positif selama 2022.

Bila dibandingkan dengan November, catatan penjualan New Carry pada Desember 2022 mengalami peningkatan sebesar 17%. Kemudian, bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan periode yang sama yaitu Januari hingga Desember, New Carry varian pick-up mengalami peningkatan 2% dengan total penjualan sebanyak 52.322 unit.

Catatan positif lainnya adalah New Carry varian pick-up berhasil menguasai 52% market share di kategori kendaraan niaga ringan jenis mini pick-up seluruh Indonesia yang total penjualannya mencapai 99.992 unit.

Kesuksesan tidak berhenti di situ, pada kategori kendaraan niaga berjenis pick-up secara keseluruhan, market share penjualan ritel New Carry juga berkontribusi sebagai yang terbesar yaitu 33% dari total penjualan ritel kendaraan niaga jenis pick-up sebesar 156.271 unit.



Menurut Randy, capaian positif yang diraih tersebut membuktikan bahwa New Carry pantas mempertahankan gelarnya sebagai 'Rajanya Pick-Up' yang memiliki performa tangguh, daya tahan tinggi, dan dapat mengangkut banyak muatan dengan kapasitas maksimal 1 ton.

Terlebih, katanya, dengan harga terjangkau dan mampu memenuhi kebutuhan niaga, New Carry menjadi andalan para pelaku usaha dari skala kecil hingga besar. Mobil ini disebut sebagai sahabat para pelaku usaha, sekaligus andalan mencari untung sehingga turut membantu masyarakat Indonesia dalam hal pemulihan ekonomi.

Mengimbangi penjualan New Carry sebagai kendaraan niaga, XL7 juga mencatatkan performa penjualan yang positif untuk kendaraan penumpang. Suzuki XL7 mencatatkan penjualan sebanyak 15.998 unit atau mengalami peningkatan sebesar 9% selama tahun 2022 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Sedangkan pada Desember 2022, penjualan XL7 meningkat sebesar 25% jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Dari catatan penjualan ini, XL7 dianggap terbukti menjadi pilihan konsumen yang membutuhkan kendaraan SUV (sport utility vehicle) 7 penumpang dengan fitur lengkap, kapabilitas optimal, dan harga kompetitif.

Selanjutnya, kontributor utama ketiga adalah All New Ertiga. Bila dibandingkan dengan bulan sebelumnya, All New Ertiga di Desember 2022 mengalami peningkatan sebesar 18%. Dari keseluruhan varian yang ada di All New Ertiga, varian yang dilengkapi teknologi hybrid berikan kontribusi sebesar 59% selama Desember 2022.

Penjualan ritel varian hybrid di Desember tersebut mengalami peningkatan sebesar 7% dibandingkan bulan sebelumnya.

Sejak pertama kali meluncur di pertengahan tahun lalu, All New Ertiga Hybrid terus mendapatkan respons positif hingga di akhir 2022. Penjualannya mampu mencapai hampir dua kali lipat dari varian non-hybrid atau memegang porsi sekitar 66% secara keseluruhan varian.

"Yang lebih membanggakan hingga akhir 2022, All New Ertiga Hybrid masih memegang predikat pionir dan satu-satunya LMPV di Indonesia yang telah dibekali teknologi hybrid," kata Randy.

Selain ketiga kontributor tersebut, laporan penjualan mobil CBU (completely built up) Suzuki juga berikan angin segar selama tahun 2022. Bila dibandingkan dengan periode sebelumnya, Suzuki berhasil menjual 5.785 unit CBU secara ritel di 2022 dan mengalami peningkatan sebanyak 4% .

Model global yang atraktif seperti S-Presso dan Baleno menjadi dua kontributor utama terhadap peningkatan penjualan CBU Suzuki. Menurut Randy, hal tersebut menunjukkan ada peningkatan kepercayaan konsumen di Indonesia terhadap model yang dimiliki oleh Suzuki global. (OL-16)