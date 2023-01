Bukukan Hasil Positif di Tahun Lalu Wuling Percaya Diri Hadapi 2023

WULING Motors (Wuling) Indonesia melaporkan pencapaian penjualan yang mencatatkan total sebanyak 30.037 unit sepanjang 2022 lalu lewat penjualan seri New Confero, Air ev, dan seri Almaz yang menjadi kontributor terbesar. Tahun lalu juga menjadi langkah besar Wuling memasuki era elektrifikasi kendaraan dengan menghadirkan Air ev dan Almaz Hybrid untuk mendukung mobilitas yang ramah lingkungan.

Brand and Marketing Director Wuling Motors Dian Asmahani menyampaikan terima kasih kepada pelanggan yang telah mempercayakan produk Wuling sebagai partner dalam mobilitas kesehariannya.

"Kami mencatatkan seri New Confero yang mendominasi penjualan sebesar 36%. Lalu, Kendaraan listrik pertama kami, Air ev, mendapatkan sambutan hangat dengan kontribusi sebanyak 27% yang diikuti oleh seri Almaz 18%, New Cortez 13%, dan Formo 5%," ujar Dian Asmahani di sela-sela peluncuran Formo Max di Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, Selasa (17/1).

Sepanjang 2022, Wuling meluncurkan tiga produk inovatif di Tanah Air, mulai dari New Cortez 'Innovating Comfort Zone' yang diluncurkan pada Maret 2022. Smart MPV ini menghadirkan Internet of Vehicle (IoV) serta Wuling Indonesian Command (WIND) dan kenyamanan yang berkelas.

Model berikutnya, Wuling meluncurkan kendaraan listrik pertama Wuling di Indonesia, Air ev, secara global pada Agustus 2022. Dalam hitungan empat bulan, Air ev yang mengusung tagline 'Drive For A Green Life' ini berhasil menguasai pangsa pasar kendaraan listrik di Indonesia sebesar 68,7%. Hal tersebut menandakan Air ev diterima dengan baik oleh konsumen sebagai teman perjalanan menuju lingkungan yang lebih hijau di masa mendatang.

Pada November 2022, Wuling menghadirkan lini produk pertamanya yang mengaplikasikan inovasi hybrid, yakni Almaz Hybrid dengan tagline 'Exciting Performance'. Kendaraan ini hadir untuk konsumen yang mencari performa yang mengesankan namun tetap mengedepankan efisiensi bahan bakar melalui inovasi hybrid.

Beragam apresiasi pun telah diraih Wuling pada 2022. Almaz RS mendapatkan penghargaan Best of High SUV Gasoline Otomotif Award 2022 dari Tabloid Otomotif dan Indonesia Digital Popular Brand 2022 dari TRAS N CO & Infobrand.id. Air ev juga menyabet Best Innovation Award di ajang Carvaganza Editor's Choice Awards 2022, Best Cost of Ownership BEV 2022 dari Gridoto, Most Worthy Electric Car di Uzone Choice Award 2022, dan Katadata Green Initiative Awards 2022.

Melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terus bergerak positif. Wuling pun berinisiatif untuk berkontribusi dalam menunjang kagiatan bisnis masyarakat dengan meluncurkan pdoduk kendaraan niaga terbarunya.

"Oleh karena itu, kami menghadirkan Formo Max yang diharapkan mampu mendorong pelaku usaha untuk terus berkembang guna mendorong pertumbuhan perekonomian. Ke depannya, kami pun terus berinovasi dalam rangka mewujudkan produk yang bisa menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat," tutup Dian. (S-4)