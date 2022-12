Penjualan Ritel Suzuki November 2022 Tumbuh 8% 

MEMASUKI akhir tahun, pasar industri otomotif nasional bergerak positif sapanjang 2022. Peningkatan ini juga dirasakan oleh PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) yang berhasil membukukan 8.218 unit atau meningkat sebesar 8% dibandingkan Oktober 2022. Peningkatan tersebut dapat terlihat dari pertumbuhan penjualan ritel All New Ertiga dan XL7.

“Pertumbuhan penjualan yang semakin baik kami rasakan di bulan November, terutama untuk All New Ertiga. Bahkan November ini menjadi salah satu capaian yang terbaik karena memberikan catatan penjualan ritel tertinggi sepanjang tahun 2022 yang didominasi oleh mobil penumpang," terang Assistant to Departement Head 4W Sales SIS Randy R Murdoko, Senin (19/12).

Menjadi salah satu kontributor dalam penjualan Suzuki di November, penjualan ritel All New Ertiga secara keseluruhan mengalami peningkatan 23% bila dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Pencapaian penjualan tersebut didominasi oleh All New Ertiga Hybrid yang berkontribusi sebesar 65% dari total penjualan seluruh varian All New Ertiga sekaligus memberikan kontribusi sebesar 12% terhadap total penjualan ritel Suzuki.

Selain All New Ertiga, kontributor selanjutnya di November 2022 adalah XL7. Penjualan ritel XL7 mengalami peningkatan 16% bila dibandingkan dengan bulan sebelumnya. XL7 berkontribusi sebesar 18% untuk total penjualan ritel Suzuki sepanjang November 2022. Bila dibandingkan dengan Oktober 2022, adanya peningkatan penjualan ritel yang dialami oleh All New Ertiga dan XL7 di November memberikan catatan yang positif berupa peningkatan penjualan sebesar 12% bagi kategori passenger car Suzuki.

“Keunggulan Suzuki yang memiliki mobil di berbagai segmentasi dapat menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia, misalnya seperti mobil keluarga yang nyaman dan efisien, mobil SUV tangguh yang memiliki berbagai fitur canggih, mobil dengan desain dan ukuran yang kompak, dan masih banyak lagi. Alasan ini juga mampu mendorong masyarakat untuk mempercayakan mobil pilihannya terhadap Suzuki, dan akan terus dijadikan acuan oleh Suzuki dalam menghadirkan produk-produk unggulan ke depannya,” tutup Randy.