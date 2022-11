Dua SUV Honda Raih Penghargaan Carvaganza Editors Choice Award

DUA produk sport utility vehicle (SUV) Honda yakni All New Honda BR-V dan All New Honda HR-V berhasil meraih penghargaan bergengsi dalam ajang Carvaganza Editors' Choice Award 2022, Kamis (17/11). All New Honda BR-V berhasil meraih penghargaan sebagai Best Value Car, sementara All New Honda HR-V mendapat predikat Best Driving Experience.

Business Innovation and Sales & Marketing Director PT Honda Prospect Motor Yusak Billy mengatakan pihaknya sangat bangga atas penghargaan ini. "Selain itu, kami juga bersyukur bahwa kedua model SUV kami ini juga disambut dengan sangat baik oleh konsumen dan para jurnalis otomotif di Indonesia," ungkap Billy dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis (17/11).

Ajang Carvaganza Editors’ Choice Awards sudah diselenggarakan untuk keenam kalinya. Proses seleksi yang dilakukan tidak hanya pada mobil yang sudah pernah diuji secara langsung, melainkan juga seluruh mobil yang diluncurkan di Indonesia, mulai dari mobil segmen entry level sampai dengan high-end dalam kurun Agustus 2021 hingga Agustus 2022.



Sebanyak 174 mobil masuk menjadi nominasi Carvaganza Editors’ Choice Awards 2022, kemudian dipilih 14 mobil yang menjadi kategori terbaik di masing-masing kategori.

Mobil-mobil tersebut dipilih oleh juri yang terdiri atas jurnalis Carvaganza.com, oto.com, dan zigwheels.com berdasarkan kestabilan handling, kenikmatan berkendara, keindahan style body (desain) dan kualitas. Selain itu desain interior, performa, kenyamanan, fitur-fitur dan teknologi juga menjadi pertimbangan para juri dalam menentukan pemenang.

All New Honda BR-V tampil sebagai sebuah low SUV dengan desain modern serta sporty, nyaman, lega serta berteknologi tinggi. Sejak diluncurkan pada September 2021 lalu, model ini telah berhasil mendapatkan berbagai penghargaan bergengsi mulai dari Car of the Year 2022 dari Otomotif dan juga predikat tingkat keselamatan tertinggi yaitu lima bintang dari ASEAN NCAP 2022.

Sementara All New Honda HR-V tampil sebagai sebuah medium compact SUV dengan tampilan yang impresif, modern serta berteknologi tinggi. Model yang diluncurkan pada Maret 2022 ini juga sebelumnya berhasil meraih penghargaan Best Crossover SUV pada ajang IIMS 2022 serta meraih predikat tingkat keselamatan tertinggi yaitu lima bintang dari ASEAN NCAP 2022. (OL-16)