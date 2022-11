Mercedes-Benz Indonesia Sertifikasi Enam Bengkel Cat dan Bodi 

DENGAN mengedepankan prinsip Best-Customer-Experience, PT Mercedes-Benz Distribution Indonesia (MBDI) berhasil melakukan program sertifikasi pada enam bengkel Body & Paint. Pemberian sertifikasi ini dilakukan langsung oleh Technical Consultant Body & Paint Mercedes-Benz AG Michael Voigtmann, Selasa (15/11).

Menurut President Director MBDI Choi Duk Jun, Best-Customer-Experience adalah bagian yang sangat penting bagi perusahaan dari awal pelanggan datang untuk memilih kendaraan impian mereka hingga layanan servis dan perbaikan. Oleh karena itu MBDI menyambut baik dukungan dari Mercedes-Benz AG dan Michael Voigtmann dalam program sertifikasi bengkel Body & Paint.

"Kami telah menjalankan program ini sejak 2016 dan kami terus memastikan bahwa semua pusat Body & Paint bersertifikat dapat bekerja sesuai dengan standar keselamatan dan kualitas pabrikan Mercedes-Benz. Tahun ini, kami telah menambah dua bengkel Body & Paint dan harapan kami kedepannya akan tersedia semakin banyak bengkel Body & Paint bersertifikasi di Indonesia,” imbuh Choi Duk Jun.

Program sertifikasi ini merupakan program global yang disusun secara khusus untuk dapat diterapkan di seluruh jaringan bengkel Body & Paint Mercedes-Benz. Hal tersebut meliputi proses perbaikan, kualifikasi teknisi, standar peralatan, material perbaikan yang dibutuhkan dan hingga proses dokumentasi dan administrasi.

Sebelum melakukan perbaikan, Body & Paint Consultant akan mendiagnosa kerusakan dan menginformasikan perbaikan yang dibutuhkan secara menyeluruh kepada pemilik kendaraan. Estimasi biaya perbaikan menggunakan sistem Audatex yang independen dan dapat memberikan biaya perbaikan secara transparan.

Departemen body kemudian melakukan upaya mengembalikan bentuk kembali utuh seperti sediakala, berbekal keahlian khusus dan juga peralatan dengan teknologi terkini, yang dilanjutkan oleh departemen paint untuk melakukan proses pengecatan guna mengembalikan warna orisinal kendaraan tersebut, bersama dengan mitra penyedia cat premium Mercedes-Benz AG.

Teknologi cat premium yang digunakan adalah teknologi terkini dengan bahan dasar air (Waterborned), dan cat pelapis akhir (clear coat) dengan formulasi khusus yang tahan terhadap goresan. Pada akhirnya seluruh pekerjaan diperiksa secara seksama sebelum diserahkan kepada pemilik kendaraan.

Bengkel Body & Paint Bersertifikasi Mercedes-Benz

- PT Panji Rama Otomotif (Jl Boulevard Utara Commercial de Park, Lot 2 No 16, BSD City)

- PT Cakrawala Automotive Rabhasa (Jl Denpasar Raya Blok D-2, Kav. 12, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan)

- PT DIPO Angkasa Motor (Jl Pluit Selatan No 1 C, Penjaringan, Jakarta Utara)

- PT Citrakarya Pranata (Jl Soekarno-Hatta Km 6 No 727, Buah Batu, Bandung)

- PT Mercindo Autorama (Jl Mampang Prapatan No 69-70, Jakarta Selatan)

- PT Suri Motor Indonesia (Jl TB Simatupang Kavling 5, Cilandak Barat - Jakarta Selatan)

“Berbekal program sertifikasi bengkel Body & Paint dan dukungan penuh dari Mercedes-Benz AG, kami yakin dapat memberikan ketenangan dan kenyamanan kepada para pelanggan setia Mercedes-Benz, hal ini dilakukan sebagai upaya kami untuk memastikan bahwa kendaraan Mercedes-Benz tetap memiliki nilai maksimal sebelum atau pun sesudah perbaikan dilakukan,” tutup Deputy Director of Customer Services MBDI Brea Adi Sarsa.