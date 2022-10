All New Ertiga Hybrid Raih Penghargaan

TEKNOLOGIi yang dimiliki All New Ertiga Hybrid berhasil meraih penghargaan dari Marketeers Editor’s Choice Award 2022 yang dilaksanakan di CGV FX Sudirman, Rabu (12/10) lalu. Dalam ajang tersebut, All New Ertiga Hybrid meraih penghargaan 'Breakthrough Automotive Product of The Year'.

Produk-produk unggulan yang meraih penghargaan pada ajang Marketeers Editor’s Choice Award 2022 merupakan pilihan dari Dewan Editor media Marketeers terhadap produk yang ada di pasaran selama satu tahun terakhir.

“Raihan ini akan membuat Suzuki terus berinovasi dalam menghadirkan produk yang berkualitas dengan harga yang kompetitif, sesuai dengan kebutuhan, dan pelayanan terbaik,” terang 4W Marketing Director PT Suzuki Indomobil Sales Donny Saputra, melalui siaran resminya, Jumat (28/10).

Dikutip dari siaran pers resmi Marketeers, penilaian penghargaan dilihat berdasarkan creativity, innovation, reach, dan impact. All New Ertiga Hybrid sendiri memenuhi kriteria umum penilaian tersebut karena memiliki beberapa karakteristik.

Dari segi creativity, All New Ertiga Hybrid merupakan LMPV pertama di Indonesia yang menggunakan teknologi elektrifikasi. Kedua, dari segi innovation, ia juga menjadi mobil keluarga dengan kapasitas 7 penumpang memiliki teknologi Suzuki Smart Hybrid yang dipadukan dengan mesin bensin konvesional sebagai upaya untuk menghasilkan kendaraan dengan efisiensi yang lebih baik dan lebih ramah lingkungan.

Edangkan dari segi reach atau jangkauan, mobil ini ditujukan untuk keluarga Indonesia yang memulai langkah awal untuk beralih menggunakan kendaraan berteknologi elektrifikasi. Terakhir, mengenai impact atau dampaknya, teknologi Suzuki Smart Hybrid pada All New Ertiga Hybrid dapat mengurangi emisi gas buang demi mendukung lingkungan yang lebih baik. Penggunaan teknologi tersebut juga membuat All New Ertiga Hybrid sebagai kendaraan berteknologi elektrifikasi yang lebih terjangkau bagi konsumen.

Hadirnya teknologi Suzuki Smart Hybrid bertepatan dengan munculnya fenomena kenaikan harga bahan bakar yang menjadi salah satu pertimbangan bagi konsumen dalam memilih mobil baru dengan kemampuan dalam penghematan konsumsi bahan bakar. (S-4)