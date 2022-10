Membedah Kunci Kestabilan New Xpander Cross

BERTEPATAN dengan diresmikannya pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2022 Agustus lalu, PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) merilis New Xpander Cross. Meskipun tetap mengusung platform yang sama dengan pendahulunya, namun ada sederet hal baru yang disematkan pada kendaraan tersebut.

"Kemarin kami baru memperkenalkan New Xpander Cross, model ini jangan dibilang facelift atau ganti kulit. Kami hadirkan sebuah penyempurnaan dan juga peningkatan sistem driving yang lebih baru dan berbeda," ungkap Director of Sales and Marketing Division MMKSI Tetsuro Tsuchida di sela-sela pameran otomotif akbar Agustus lalu.

Jika dilihat secara sepintas, memang tidak akan terlihat, karena menurut MMKSI, fitur-fitur baru tersebut lebih kepada penyempurnaan pada karakter dan performa pengendaliannya, yaitu pada bagian suspensi yang letaknya tersembunyi di bawah kendaraan. Perbedaan tersebut baru akan terasa bila mengendarainya langsung dan hal itu sudah diakui sebagian besar para penggunanya.

Dalam acara sharing session yang digelar di sela-sela GIIA 2022 di ICE BSD City itu, Head of Training Section MMKSI Arif Dwianto menyampaikan bahwa, mobil yang memiliki ground clearance tinggi akan berdampak pada kenyamanan. Seperti diketahui semakin tinggi postur kendaraan akan semakin menorbankan tingkat kestabilannya.

"Namun berkat penggunaan dan penyempurnaan suspensi tetap bisa memberikan kenyamanan bagi pengemudi dan penumpang New Xpander Cross. Pada bagian shock absorber terdapat perubahan valve sehingga kualitas redaman lebih optimal. Kemudian juga Suspensi belakang diperbesar seperti yang dipakai di Pajero Sport," papar Arif.

Selain racikan tersebut terdapat beberapa penyempurnaan lain pada New Xpander Cross yang masih di seputar suspensi. Salah satunya adalah penyematan teknologi Active Yaw Control (AYC). Teknologi canggih ini mampu meningkatkan performa menikung dengan menyesuaikan gaya pengereman pada roda depan untuk mengoptimalkan kestabilan kendaraan ketika bermanuver secara cepat atau dijalan yang licin.

"Teknologi ini sudah lama dimanfaatkan Mitsubishi di ajang reli dunia yang tugasnya agar kendaraan dapat meningkatkan kecepatan saat proses menikung tanpa kuatir kehilangan kendali. " Fitur ini bikin mobil semakin nyaman," ujar Tsuchida.

"Kami memperkenalkan produk baru, New Xpander Cross sekaligus untuk menghadapi persaingan dan memenangkan kompetisi. Saya bilang kompetisi. Tentu akan bertanya mengenai target," imbuhnya. Kompetisi di sini menurut Tsuchida, bukanlah dari sisi penjualan dan market share. Akan tetapi lebih kepada kepuasan pelanggan yang ingin dicapai oleh perusahaan. (S-4)