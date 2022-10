TAM Gelar GR Tour Dimulai di Surabaya

PT Toyota-Astra Motor (TAM) berkomitmen untuk menghadirkan Joy of GAZOO Racing (GR) kepada seluruh masyarakat Indonesia. Tidak hanya dengan memberikan pilihan line-up yang lengkap dari sports car hingga sporty car, namun juga dengan berpartisipasi aktif dalam pengembangan motorsport nasional melaui tim TOYOTA GAZOO Racing Indonesia (TGRI).

Di bulan Oktober ini TAM juga akan menghadirkan GR Zone di beberapa outlet dealer resmi untuk memberikan akses yang lebih dekat dan lebih mudah kepada masyarakat terhadap seluruh informasi dan excitement GAZOO Racing. Selain itu, TAM juga menggelar GR Tour yang secara khusus menampilkan deretan model GR di Ciputra World Surabaya pada 19-23 Oktober 2022.

Marketing Director TAM Anton Jimmi Suwandy menyampaikan, bahwa sejak awal TAM memperkenalkan brand GR adalah untuk mempopulerkan excitement motorsport khas GR di Indonesia dan pihaknya memahami bahwa tidak semua memiliki akses ke produk maupun motorsports GR.

"Hal ini mendorong kami untuk membuat akses ke GR lebih dekat ke masyarakat. Untuk itu, secara step by step kami akan hadirkan GR Zone, yaitu sebuah zona khusus yang memberikan informasi lengkap seputar GR, mulai dari produknya hingga official accessories dan merchandise-nya melalui beberapa jaringan outlet dealer kami yang tersebar di seluruh Indonesia," ujar Anton di Surabaya, Rabu (19/10).

Sebagai bagian dari komitmen tersebut, lanjut Anton, pihaknya membawa GR lebih dekat ke masyarakat Surabaya melalui GR Tour, di mana masyarakat dapat melihat langsung line-up GR, mencoba simulator GR, dan bahkan merasakan langsung performa flagship model GR bersama pembalap TGRI.

"Ke depan, kami juga akan menghadirkan fasilitas one-stop solution dan lifestyle center bagi masyarakat dan GR enthusiast di Indonesia,” imbuhnya.

Secara total, akan ada 19 GR Zone yang diresmikan di seluruh Indonesia. GR Tour Surabaya akan mengawali aktivitas GR Zone yang akan hadir di 9 Outlet Toyota di beberapa lokasi. Untuk area Jawa Timur, GR Zone akan hadir di Auto2000 Basuki Rahmat, Asri Motor Taman, dan Kartika Sari Malang.

Selanjutnya di area Bali dan Lombok, GR Zone dapat diakses di Agung Toyota Kuta dan Krida Toyota Mataram. Sementara untuk area Sumatera, GR Zone dapat dikunjungi di Auto2000 Sisingamangaraja Medan, Perintis Perkasa Gagak Hitam Medan, Deltamas Surya Indah Mulia Medan, dan Agung Toyota Pekanbaru IV (Harapan Raya).

Toyota juga akan menggelar GR Tour Jakarta untuk mengawali penambahan GR Zone di 10 outlet lainnya yaitu Auto2000 BSD City, Auto2000 Tebet Saharjo, Tunas Toyota Pasar Minggu, Tunas Toyota Pecenongan, dan Daya Toyota Cakung untuk area Jabodetabek.

Lalu berlanjut di Auto2000 Setiabudi Bandung dan Nasmoco Siliwangi Semarang. Hingga area Sulawesi di Kalla Toyota Urip Sumoharjo Makassar dan Hasjrat Toyota Manado Tendean. Serta di Anzon Toyota Pontianak untuk area Kalimantan.

GR Tour Surabaya

Surabaya merupakan kota pertama yang disinggahi event GR Tour. Selain dapat melihat line-up GR Sport mulai dari Agya GR Sport, Yaris GR Sport, Raize GR Sport, Rush GR Sport, hingga Fortuner 4x2 GR Sport, masyarakat Surabaya juga dapat mengeksplor sports car terbaru GR yaitu All New GR86.

Menariknya, All New GR86 yang ditampilkan merupakan bagian dari ajang GR Tour Competition, di mana pengunjung dapat berfoto bersama All New GR86 dan meng-upload ke social media untuk mendapatkan hadiah menarik dari Toyota.

Lebih lanjut, pengunjung juga dapat merasakan excitement GR melalui GR Simulator, di mana pengunjung dapat berkompetisi untuk mencatatkan waktu tercepat menggunakan model flagship GR yaitu GR Supra, GR Yaris dan All New GR86. Kompetisi yang sama juga diadakan untuk anggota komunitas Toyota yang datang ke GR Tour. Bagi para pemenang, akan mendapatkan hadiah menarik dari Toyota. Selain itu, bagi pengunjung yang memiliki minat lebih terhadap GR, dapat mengunjungi area Toyota Customization Option (TCO) untuk membeli official accessories dan merchandise GR. (S-4)