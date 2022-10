TAM Luncurkan Toyota All New Vios

PT Toyota-Astra Motor (TAM) secara resmi memasarkan All New Vios. Sedan Vios generasi ke-4 yang dikembangkan dengan platform baru ini hadir dengan fitur-fitur baru yang diklaim lebih lengkap dan advance, termasuk disematkannya fitur keselamatan canggih Toyota Safety Sense (TSS).

Vios generasi ke-4 mengusung platform baru yang memungkinkan untuk meningkatkan unsur kenyamanan dengan mengubah dimensinya. All New Vios memiliki panjang 4.410 mm, lebar 1.740 mm, dan tinggi 1.480 mm, dengan jarak sumbu roda (wheelbase) hingga 2.620 mm.

Dengan dimensi yang lebih lebar 10 mm dan lebih rendah 20 mm, serta wheelbase bertambah 70 mm, membuat Vios terbaru lincah dalam bermanuver. Bodi yang lebih lebar juga menawarkan kenyamanan berkat kabinnya yang semakin luas.

Bahasa desain Toyota bergaya Keen Look tampak pada bagian depan. Grille trapezoidal ekstra besar dengan bilah hitam kukuh dan bergaya tiga dimensi. Di atasnya, terdapat grille tipis melintang, serasi dengan lampu depan L-shape LED diperkuat oleh lekukan aerodinamis yang membentuk air dam di sudut bumper depan.

Vios baru kini dibekali pelek alloy berukuran 17 inci yang mendominasi bagian samping. Posisi roda yang mendekati ujung spatbor membuatnya tampak powerful dan berwibawa. Kehadiran jendela ketiga di belakang pintu samping (6-light window) juga membuatnya terlihat lebih elegan.

Fastback Style dengan jendela belakang melandai mendekati ujung bagasi memberikan kesan siluet sedan mewah. Aura berkelas hadir pada sentuhan lampu belakang LED L-shape, aksen diffuser, antena shark fin, dan lubang udara mungil di ujung bumper belakang.

Senada dengan eksterior, bagian kabin dominasi warna hitam, dipadu desain dashboard baru menggunakan bahan soft touch yang selaras dengan desain door trim. Pada Vios grade G, penggunaan bahan serupa berlanjut pada panel instrumen, knee pads, serta arm rest di pintu dan konsol tengah.

Desain kokpit driver-oriented serta posisi duduk pengemudi yang pas menyediakan visibilitas ke luar kabin untuk mendukung kenyamanan mobilitas harian. Penumpang belakang juga mendapatkan ruang duduk lebih lapang berkat wheelbase ekstra dan atap Fastback Style.

All New Vios dibekali engine baru berkode 2NR-VE 1.496 cc Dual VVT-i yang mampu menyediakan tenaga 106 PS pada 6.000 rpm dan torsi 138 Nm pada 4.200 rpm. Distribusi tenaga ke roda depan disalurkan melalui opsi transmisi manual 5-speed atau CVT.

Fitur Comfort dan Safety

All New Vios dibekali panel instrumen berukuran 7-inch TFT dan Digital LED Speedometer dilengkapi Multi Information Display (MID) dengan pilihan tampilan antarmuka 4 pattern mengikuti selera pengemudi.

Electric Parking Brake diaplikasikan pada seluruh grade All New Vios. Selain itu, handling All New Vios grade G diperkuat oleh pilihan mode berkendara Eco, Normal, dan Sport lewat tombol di kemudi.

Sistem audio menggunakan layar sentuh 9 inch floating di tengah dashboard yang mengakomodasi Apple CarPlay dan Android Auto Support (AACP) di seluruh grade All New Vios yang kini terdiri atas grade G CVT TSS (Toyota Safety Sense), G CVT, dan E M/T.

Toyota Safety Sense (TSS)

TSS pada All New Vios terdiri dari 9 fitur safety. Pre-Collision Warning and Braking Assist (PCWBA), Pedal Misoperation Control (PMC) , Lane Departure Warning (LDW), Lane Departure Prevention (LDP), Auto High Beam (AHB), Blind Spot Monitoring (BSM), Rear Cross Traffic Allert (RCTA), Adaptive Cruise Control (ACC), dan Front Departure Alert (FDA).



Safety features lainnya, adalah piringan cakram di seluruh roda, Dual Airbags, Parking Sensors, Rear Parking Camera, Hill Start Assist (HSA), dan Vehicle Stability Control (VSC) pada semua grade All New Vios, serta Traction Control (TC).khusus untuk All New Vios CVT TSS.



All New Vios hadir dengan lima (5) pilihan warna yaitu Platinum White Pearl, Attitude Black, Metal Stream Metallic, Grey Metallic, dan Red Mica Metallic.

Varian dan harga on the road DKI Jakarta:

- Vios 1.5 E M/T: Rp314,9 juta

- Vios 1.5 G CVT: Rp355,2 juta

- Vios 1.5 G CVT (premium color): Rp356,7 juta

- Vios 1.5 G CVT TSS: Rp368,4 juta

- Vios 1.5 G CVT TSS (premium color): Rp369,9 juta

(S-4)