Mitsubishi Rilis Program Octocare

PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) melanjutkan fasilitas purna jual untuk memudahkan para pengguna kendaraan Mitsubishi Motors dalam melakukan perawatan kendaraanya melalui 'Octocare Campaign'. Program ini memberikan penawaran menarik untuk menunjang perawatan kendaraan konsumen di bengkel resmi Mitsubishi Motors yang berlangsung selama 1-30 Oktober 2022.

“Konsumen dapat melakukan perawatan kendaraan dengan mudah dan nyaman dengan memanfaatkan Octocare Campaign yang terdiri dari berbagai penawaran menarik, seperti perawatan Aki, Ban, Oli Transmisi dan Gear, serta Extended 24 HES (24 Hours Emergency Service) mobil Anda, juga suku cadang lainnya. Kami berharap dengan kampanye purna jual berkelanjutan yang dihadirkan MMKSI ini dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam memiliki dan menggunakan kendaraan Mitsubishi di keseluruhan periode kepemilikan kendaraan,” ungkap Director of After Sales Division MMKSI Eiichiro Hamazaki, Senin (10/10).

Octocare Campaign

Penawaran khusus untuk Oli, Aki, dan ban:

1. Ban untuk Xpander, Xpander Cross, dan Pajero Sport:

- Buy 1 Get 1 (Produk tertentu)

- Diskon regular hingga 30%

2. Aki untuk semua model All Model (PC & LCV)

- Diskon 10% (Produk tertentu)

- Diskon spesial 20% untuk setiap pembelian produk chemical dan part (yang ada di dalam campaign octocare)

Program Tambahan

1. Transmission Oil (ATF, CVT-F, MT-Oil, Gear Oil) untuk All Model (PC & LCV)

- Diskon 10%

2. Extended 24HES hanya untuk kendaraan penumpang

- Diskon Rp50.000

Diskon 20% Suku Cadang untuk All Model (PC & LCV)

- Element Air Cleaner

- Antibacterial Air Freshner

- Evaporator Cleaner

- Fuel System Cleaner Gasoline

- Diesel Fuel System Cleaner

Seluruh penawaran di atas mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku. Untuk informasi lengkap dalam mendapatkan dan menikmati seluruh

penawaran kampanye ini, konsumen dapat menghubungi diler terdekat dan

juga customer care Mitsubishi Motors di 0804-1-300-300. Informasi lokasi

serta kontak dealer dapat diakses melalui website resmi MMKSI

https://www.mitsubishi-motors.co.id/cari-dealer maupun melalui mobile

apps My Mitsubishi Motors ID. (S-4)