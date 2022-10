Modifikasi Nissan March Curi Perhatian di Ajang IMX 2022

PADA Juli lalu, dunia otomotif Indonesia dikejutkan dengan acara lelang amal Nissan March yang digagas Arief Muhammad. Lelang itu akhirnya dimenangi oleh Mochamad Chandra Kurniawan atau biasa disapa Charock senilai Rp500 juta.

Kini mobil tersebut disulap sehingga berubah total menjadi bergaya street racing. “Konsep yang kita usung pada modifikasi ini adalah street racing but daily driven, dengan artian sama halnya dengan modifikasi modifikasi saya yang sebelumnya. Kita tidak hanya fokus pada estetika, namun juga tetap mempertimbangkan bagamana agar fungsi itu tidak berkurang atau hilang, sehingga seekstrim apapun modifikasinya, tetap nyaman digunakan untuk harian,” ujar Charock , Sabtu, (1/10).

Charock menyebutkan bahwa proses modifikasi memakan waktu kurang lebih 3 bulan. Dan seperti biasa, ia mengaku selalu menggandeng tokoh modifikator andal yakni Kiki Anugraha sebagai lead modifikator, kemudian body work dikerjakan oleh Vino Platinum, sementara kaki kaki oleh YM Auto Wheels.

Bukan hanya itu, untuk urusan air suspension menggunakan airlux suspension, wrapping by max decal type sanmarino blue super ultra gloss yang dipasang di mancave milik Edward Tanzil membuat warna birunya sangat stand out. Untuk urusan coating Charock mempercayakan kepada Top coat Indonesia, karpet first class carpet, kaca film by Masterpiece, dan terakhir bagian interior dipercayakan kepada Hardy Classic.

Dengan berbagai gubahan itu, kini Nissan March tersebut masuk Top 50 pada OLX Autos Indonesia Modification Expo (IMX) 2022. Dalam pesta industri modifikasi dan aftermarket terbesar di Indonesia itu Nissan March Charock turut ditampilkan bersama 49 mobil top National Modificator & Aftermarket Association (NMAA) lainnya, dari hampir 700 mobil yang diseleksi.

Nissan March itu juga rencananya akan dimasukan dalam Crazy Fast Indonesian The Movie, bersama dengan karya karya Charock serta modifikator Indonesia lainnya, dimana film tersebut akan menjadi ajang untuk para modifikator menunjukan bahwa modifikasi Indonesia tidak kalah dengan modifikator luar. “Mari kita sama sama mengangkat industri otomotif Indonesia to the next level,” ujar Charock.

Beberapa karya Charock di dunia modifikasi yang kerap menggebrak dunia modifikasi Tanah Air di antaranya adalah dengan Porsche CRK & Jeep Willys, kemudian pada 2021 menampilkan the first Wide Bodykit M2, pada 2022 kembali hadir dengan dengan march CRK. (RO/A-1)