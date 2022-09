Wuling Tawarkan Harga Spesial untuk Flagship SUV Almaz RS EX 

WULING Motors telah merilis Sport Utility Vehicle (SUV) flagship yaitu Almaz RS EX. Sebagai varian tertinggi di jajarannya, Almaz RS EX dibekali dengan beragam inovasi canggih untuk mendukung mobilitas modern dari penggunanya.

Mobil yang disebut-sebut sebagai keluarga The First Leading Intelligent Digital Car ini dilengkapi dengan Advanced Driver Assistance System (ADAS), Wuling Indonesian Command (WIND), fitur berkendara yang lengkap, serta Wuling remote control app. Almaz RS EX ini ditawarkan dengan harga istimewa dengan banderol Rp364,1 juta (Jakarta Special Price).

"Almaz RS EX ini diperuntukkan bagi konsumen yang menginginkan smart SUV yang dilengkapi dengan fitur canggih sebagai teman berkendara di beragam situasi mobilitas. Wuling memberikan harga spesial untuk lini produk yang tergabung dalam flagship SUV ini. Mari kunjungi jaringan diler resmi Wuling atau website Wuling.id untuk mengetahui lanjut mengenai Almaz RS EX," jelas Brand & Marketing Director Wuling Motors Dian Asmahani, Selasa (27/9).

Inovasi ADAS yang dimiliki Almaz RS EX terdiri dari tujuh fitur yang termasuk dalam tiga kategori fungsi. Pertama, Adaptive Cruise yang terdiri dari Adaptive Cruise Control (ACC) dan Bend Cruise Assistance (BCA). Kemudian, kategori Safe Distance Braking Assistance yang terbagi menjadi Safe Distance Warning (SDW), Forward Collision Warning (FCW), Automatic Emergency Braking (AEB) dan yang terakhir ialah Intelligent Hydraulic Braking Assist (IHBA).

Selain ADAS, Almaz RS EX juga dilengkapi dengan Wuling remote control app yang terintegrasi dengan aplikasi MyWuling+. Berkat fasilitas Internet of Vehicle (IoV), pengguna Almaz RS EX ini dapat menjadikan gawai pintarnya menjadi remote control kendaraannya. Beragam hal yang dapat dioperasikan melalui IoV antara lain membuka tutup jendela, memanaskan mesin, menyejukkan kabin, mengetahui lokasi mobil, sampai dengan geo fencing.

Tidak ketinggalan hadirnya fitur perintah suara satu-satunya yang berbahasa Indonesia atau WIND (Wuling Indonesian Command). Berkat fitur ini pengguna dimungkinkan untuk melakukan pengoperasian berbagai fitur di mobil hanya dengan mengucapkan perintah dalam bahasa Indonesia. Seperti mengatur AC, buka tutup jendela, memutar musik, membuka panoramic sunroof menginformasikan tanggal dan waktu, serta mengakses aplikasi online.

Seperti pada seri Almaz lainnya, Almaz RS EX didukung dengan mesin 1.500cc turbo dan transmisi CVT. Begitu pula dengan fitur keselamatan berkendara yang lengkap di kelasnya yang terdiri dari Electronic Stability Control (ESC), Traction Control System (TCS), Antilock Braking System (ABS), Electronic Brakeforce Distribution (EBD), Emergency Stop Signal (ESS), Hill Hold Control (HHC), SRS Airbag (front & side), Tire Pressure Monitoring System (TPMS), ISOFIX, 360 Camera, dan Front and Rear Parking Sensor.

Almaz RS EX ditawarkan dalam lima pilihan warna bodi, yaitu Pristine White, Carnelian Red, Aurora Silver, Starry Black, dan Dazzling Silver. (S-4)