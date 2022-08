Toyota Berhasil Pasarkan 5.434 Unit  di GIIAS 2022

DALAM ajang pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2022 yang berlangsung pada 11-21 Agustus lalu, Toyota berhasil membukukan sebanyak 5.434 lembar Surat Pemesanan Kendaraan (SPK). Dari total angka tersebut, model-model yang menjadi lima penyumbang terbesar adalah All New Avanza sebanyak 926 unit (17%), Raize 746 unit (13,7%), All New Veloz 706 unit (13%), Kijang Innova 658 unit (12,1%), dan Rush 456 unit (8%).

Produk dari brand Toyota GAZOO Racing juga banyak diminati pelanggan, di mana komposisinya ada yang mencapai lebih dari 95% dengan rata-rata diatas 85% dibandingkan dengan tipe non-GR lainnya.

“Kami bersyukur atas respons positif masyarakat terhadap berbagai produk yang kami hadirkan. Capaian Toyota di GIIAS 2022 ini melampaui ekspektasi kami. Dan melihat kepercayaan dan antusiasme yang tinggi dari masyarakat di ajang pameran otomotif ini, kami berharap perekonomian nasional dan industri otomotif akan semakin baik kedepannya,” ungkap Vice President Director PT Toyota-Astra Motor (TAM) Henry Tanoto, Selasa (23/8).

Memanfaatkan momentum pameran otomotif terbesar di Asia Tenggara ini, Toyota juga menghadirkan pilihan lengkap kendaraan elektrifikasi, sesuai dengan strategi Multi-Pathway yang dijalaninya. Mulai dari Hybrid Electric Vehicle (HEV), Plug-In Hybrid Electric Vehicle (PHEV), hingga Baterry Electric Vehicle (BEV),

Strategi ini merupakan wujud komitmen Toyota untuk mendukung langkah positif Pemerintah Indonesia dalam mengembangkan kendaraan elektrifikasi dan menciptakan masa depan yang lebih baik.

Di ajang GIIAS 2022 ini, secara special Toyota menampilkan Toyota bZ4X sebagai bagian dari strategi Multi-Pathway untuk menghadirkan mobilitas ramah lingkungan yang lengkap, untuk memenuhi setiap kebutuhan mobilitas masyarakat.

Berbagai pilihan kendaraan elektrifikasi yang Toyota hadirkan juga tak lepas dari animo positif pelanggan, di mana secara total, kendaraan elektrifikasi Toyota berhasil membukukan 114 unit, dengan komposisi Corolla Cross Hybid (61,4%), Corolla Altis Hybrid (24,5%), Corolla Camry Hybrid (6,6%), dan C-HR Hybrid (5,3%).

Selain antusiasme yang tinggi dari pengunjung terhadap produk kendaraan Toyota yang tercermin dari jumlah SPK yang dibukukan,, kehadiran mobil sport GR Yaris AP4 yang lahir dari ajang balap reli dunia WRC dan menjadi jawara dalam balap reli nasional juga berhasil meraih penghargaan sebagai 'Special Exhibit Car' di ajang GIIAS 2022.



“Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan masyakat hingga kini tetap memilih Toyota sebagai pendukung mobilitasnya. Toyota senantiasa berkomitmen untuk terus menghadirkan ever-better cars untuk memberikan Happiness for All. Dan kami harap, kehadirkan Toyota di GIIAS 2022 ini dapat memberikan kontribusi positif dalam upaya memperkenalkan sekaligus mensosialisasikan berbagai teknologi ramah lingkungan kepada masyarakat dalam mendukung kebutuhan mobilitas di masa depan, termasuk perkembangan industri otomotif Indonesia,” tutup Henry.