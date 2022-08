Astra Financial Angel Sabet Gelar Miss Auto Show GIIAS 2022

GELARAN pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) resmi berakhir pada Minggu (21/8).. Selama sepuluh hari pameran, berbagai brand otomotif menampilkan produk terbaru, teknologi, hingga layanan dan promo menarik yang memanjakan para pengunjung.

Astra Financial, sebagai sponsor platinum GIIAS tahun ini pun ikut memanjakan pengunjung melalui keramahtamahan para usher yang disebut dengan Astra Financial Angel. Mereka menyapa ramah setiap pengunjung dan mendampinginya dalam memperoleh beragam informasi di booth Astra Financial.

Untuk mengapresiasi pelayanan prima kepada pengunjung, GIIAS menyelenggarakan kontes Miss Auto Show yang diikuti oleh brand-brand yang berpartisipasi dalam GIIAS. Miss Auto Show bertujuan untuk mengapresiasi figur seorang wanita yang cantik, berbakat, dan memiliki karakter prima.

Dalam kontes tersebut, Astra Financial mengikutsertakan sejumlah Astra Financial Angel. Berkat performa, keramahtamahan dan kemampuan dalam menyampaikan informasi, dua Astra Financial Angel berhasil memasuki tahap tujuh besar, yaitu Elisabet Chintya dan Winda Erica Ling di ajang Miss Auto Show.

Tahun ini, Elisabeth Chintya berhasil menjadi pemenang Miss Auto Show GIIAS 2022. Tahun ini menjadi kali kedua bagi perempuan yang dipanggil El sebagai Astra Financial Angel, setelah sebelumnya gugur dalam 30 besar tahun lalu.

"Jujur masuk ke dalam TUJUH besar aja udah terkejut karena yang lolos bukan sembarangan orang. Tapi sesuai dengan standar Astra Financial Angel yaitu 3B (Brand, Beauty, Behavior) aku mencoba memberikan yang terbaik," ucap Elisabeth Chintya, Sabtu (21/8).

Mengaku tidak pernah mengikuti pelatihan tertentu bahkan berawal dari mengisi kekosongan waktu setelah lulus sekolah, El menjadi usher secara otodidak dengan melatih skill komunikasi untuk melewati persaingan yang ketat hingga bisa meraih kemenangan.

Astra Financial sudah mengikuti ajang Miss Auto Show sejak 2018. Tidak hanya berpartisipasi, Astra Financial yang selalu membawa kandidat terbaiknya kerap memenangkan kompetisi ini.

Untuk predikat booth non-otomotif terbaik, Astra Financial meraih kemenangan dengan terpilihnya Maya Mauren, salah seorang Astra Financial Angel, sebagai Miss Congeniality dalam putaran pemilihan Miss Auto Show 2018. Pada 2019, angel Astra Financial Claudia Escrava Fergie dinobatkan sebagai 2nd Runner Up Miss Auto Show GIIAS 2019. Kemenangan Elisabeth Chintya sebagai Miss Auto Show 2022 menjadi bukti bahwa Astra Financial selalu memberikan pelayanan terbaik kepada customer baik dari segi produk maupun bantuan informasi. (S-4)