Hadir di GIIAS 2022, Gajah Tunggal Bawa Ban Khusus Motif Batik

PT Gajah Tunggal Tbk merupakan salah satu produsen ban terintegrasi terbesar di Asia Tenggara dengan perjalanan lebih dari 70 tahun. Perusahaan terus melakukan inovasi terhadap produk-produknya seiring dengan perkembangan teknologi dalam bidang otomotif.

Tahun ini, PT Gajah Tunggal Tbk berpartisipasi di acara Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) ke-29, pada 11 - 21 Agustus 2022, di Indonesia Convention Exhibition (ICE), BSD, dan memamerkan beberapa produk ban unggulan.

Booth PT Gajah Tunggal Tbk, berlokasi di Pre-Function Hall 5-6A, mengusung tema “Moving Forward Through Innovation” dengan menghadirkan line up produk-produk ban terbaik GT Radial seperti ban Champiro SXR yang merupakan ban race performance yang dirancang khusus dengan teknologi formula racing.

Tak cuma itu, ada juga ban Champiro Ecotec yang merupakan ban ramah lingkungan, dengan teknologi Advanced Nano Compound dan telah lulus ECE Noise (R117-2) yang menghasilkan Low Rolling Resistance yang akan menghemat bahan bakar dan mengurangi CO2. Dihadirkan juga ban GITI TBR (Truck & Bus Radial) dengan produk-produk terbaiknya.

Di ajang GIIAS, produk ban GT Radial memberikan berbagai promo menarik kepada para pengunjung, salah satunya adalah penawaran paket bundling ban GT Radial dan velg yang dipamerkan di booth.

Ada pula kesempatan mendapat berbagai hadiah eksklusif dari GT Radial dengan mengikuti games yang ada selama acara berlangsung.

Tak kalah menarik di GIIAS 2022, GT Radial memperkenalkan dan menjual ban edisi khusus dengan jumlah terbatas yakni ban batik Savero SUV. Ini merupakan bentuk kebanggaan perusahaan terhadap budaya Indonesia dengan menghadirkan ban SUV yang memiliki desain sidewall batik pertama di Indonesia.

Baca juga : Toyota Hadirkan Teknologi Elektrifikasi Lengkap di GIIAS 2022

PT Gajah Tunggal Tbk mendukung aksi peduli lingkungan pada acara GIIAS 2022 dengan tidak membagikan flyer fisik, para pengunjung booth akan dengan mudah mendapatkan informasi terkait produk ban dengan QR Code yang terdapat pada setiap ban yang dipamerkan.

Pengunjung hanya perlu scan QR Code yang akan langsung menuju pada website resmi GT Radial Indonesia & Gitifleet Indonesia yang mana akan tersedia informasi produk terkait.

PT Gajah Tunggal Tbk dengan didukung lebih dari 17.000 karyawan, telah mengekspor produk ban berkualitas ke lebih dari 120 negara di dunia dan telah memenuhi syarat sertifikasi kualitas yang diakui secara global.

Dalam pelayanan ke konsumen dalam negeri, produk ban dipasarkan melalui gerai resmi Tirezone dan TireXpress yang terdapat lebih dari 200 jaringan retail serta jaringan toko-toko lainnya di seluruh Indonesia. Kemudian, untuk pembelian secara on line bisa dilakukan melalui www.speedwork.id atau melalui aplikasi Speedwork Indonesia.

Produk ban PT Gajah Tunggal Tbk, sudah dipercaya menjadi partner OEM oleh Honda, Toyota, Daihatsu, Suzuki, Wuling, Proton, DFSK, Isuzu, Daimler, Hino, ESEMKA, Mitsubishi, UD Truck, Yamaha, dan Kawasaki.

Perusahaan telah mendapatkan beberapa penghargaan yaitu Delivery Target Achievement, Zero Defect Quality Achievement dan Excellent Local Component Supplier (PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia), Best Vendor Performance (PT Suzuki Indomobil Sales), Best Kaizen Contribution dan Best Delivery Achievement (Hino), Indonesia Brand Champion Award 2021 (Tras n Co), dan Indonesia Original Brand 2021 (SWA Magazine).

PT Gajah Tunggal Tbk akan terus berinovasi dan memberikan pelayanan produk terbaiknya bagi semua pengguna otomotif, saat ini dan saat mendatang. (RO/OL-7)