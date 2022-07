New Honda ADV160 Meluncur di Bandung 

PT Daya Adicipta Motora (DAM) selaku Main Dealer Sepeda Motor dan Suku Cadang Honda di Jawa Barat secara resmi memperkenalkan skiter matik penjelajah New Honda ADV160 di Summarecon Mall Bekasi akhir pekan lalu. Dengan desain urban yang diusungnya, skutik ini terlihat kian tangguh dan kukuh

Chief Operating Officer DAM, Lerri Gunawan mengatakan, sejak diluncurkan pada Juli 2019 lalu, Honda ADV150 telah dipercaya oleh lebih dari 30 ribu konsumen di Jawa Barat. Skutik penjelajah New Honda ADV160 kini hadir lebih bertenaga dengan mesin baru, semakin nyaman, semakin canggih, dan kaya akan fitur serta teknologi canggih.

“Kami berharap kehadiran New Honda ADV160 dapat menjawab kebutuhan masyarakat Jawa Barat yang mempunyai aktivitas tinggi dan suka bereksplorasi melintasi berbagai kondisi jalan setiap harinya. Hadirnya New Honda ADV160 juga diharapkan dapat semakin memperkuat jajaran line-up sepeda motor Honda,” ujar Lerri dalam peluncuran regional New Honda ADV160 di Summarecon Mall Bekasi, Sabtu (16/7).

Menurut dia, selain wajah baru, skutik premium ini juga lebih bertenaga dengan mesin baru. Skutik ini juga makin nyaman dengan jok lebih rendah dipadukan ground clearance tinggi, dan semakin canggih berkat fitur high tech seperti Honda Selectable Torque Control (HSTC), serta semakin bertenaga melalui mesin baru 160cc 4 katup eSP+ (enhanced Smart Power Plus).

“Mesin kapasitas baru ini menyuguhkan performa responsif dalam berkendara harian maupun saat mengeksplorasi pengalaman baru. Fitur dan sentuhan teknologi tinggi yang disematkan pun mengukuhkan New Honda ADV160 sebagai teman berkendara terbaik untuk aktualisasi diri,” jelas dia.



Peluncuran New Honda ADV160 dimeriahkan beragam promo, diantaranya diskon hingga Rp4.515.000 dengan tenor 35x untuk pembelian New Honda ADV160 tipe CBS, dan diskon Rp4.905.000 dengan tenor 35x pada tipe ABS dengan syarat dan ketentuan berlaku.

Selain menghadirkan program penjualan, bagi pengunjung pengguna sepeda motor Honda juga bisa melakukan perawatan sepeda motor Honda kesayangannya dengan promo gratis oli untuk 50 konsumen yang melakukan service lengkap setiap harinya.

DAM juga menawarkan promo lainnya berupa diskon 10% untuk pembelian Honda Genuine Parts (HGP), Tire & Tube, Honda Genuine Accessories (HGA) & Apparel, serta diskon 5% untuk pembelian AHM Oil, Gear Matic Oil (GMO), dan Helmet.

New Honda ADV160 dipasarkan dengan dua tipe, ABS dan CBS dengan enam pilihan warna. Tipe ABS dipasarkan dengan harga on the road (Bandung) Rp38.750.000, tersedia dalam tiga warna, yakni Tough Matte Black, Tough Matte Red, dan Tough Matte White. Sementara itu tipe CBS yang dipasarkan seharga Rp35.575.000 terdiri dari tiga pilihan warna, yakni Dynamic Black, Dynamic Red, dan Dynamic White. (S-4)