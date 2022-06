102 Peserta Meriahkan Ajang Honda Brio Slalom Challenge 2022

PUTARAN kedua Honda Brio Slalom Challenge (BSC) 2022 yang digelar Sabtu (11/6) di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat disambut antusias. Sebanyak 102 peserta terdiri dari tiga kategori yaitu; komunitas, profesional dan juga media/jurnalis ikut meramaikan gelaran ini.

BSC 2022 adalah kompetisi keterampilan mengemudi yang dapat diikuti oleh pecinta slalom dari komunitas hingga profesional. Para peserta ditantang untuk bermanuver dengan Honda Brio miliknya melalui berbagai track dan rintangan sambil melakukan atraksi slalom.

Peserta dibagi ke dalam dua kategori dimana pada kategori Community diikuti oleh peslalom amatir, pengguna Honda Brio yang belum pernah mengikuti kejuaraan slalom secara profesional. Sedangkan Professional Class diikuti oleh para slalom racer yang telah memiliki pengalaman, ikut serta pada kejuaraan slalom secara profesional.

Ajang kompetisi ini terbuka untuk umum dari berbagai kalangan dimana peserta wajib menggunakan kendaraan Honda Brio generasi kedua (CVT/MT) yang diproduksi oleh PT Honda Prospect Motor (HPM).

DAFTAR PEMENANG

Kategori Komunitas

Sub kategori Performance Drive

- Leon Gustion dari HBC dengan 00.17.726

- Ariel dari Brionesia (00.18.401)

- Ginanjar Ade Mulyana dari AnBrio (00.18.458)

Sub kategori Exciting Drive

- Dennis Selbi Gunawan dari Brionesia (00.19.054)

- Eldi Julianda Zulfikar dari Briosquad (00.19.056)

- Eric dari HBC (00.19.394)

Sub kategori Fun Drive

- Seftiyan Ridho dari HBC (00.21.017)

- Randi Priadi dari HBC (00.21.132)

- Aziz Setiaputra dari Brio Squad (00.21.133)

Kategori Profesional

Sub kategori Super Brio

- Gema Rizki Mancanegara - Privateer dengan catatan waktu 00:27.024

- Rivaldi Febriyadi - Privateer (00:27.070)

- Fredi Rostiawan - PST (00:28.529)

Sub kategori Rock in Brio

- Donih Rostiando - PST (00:29.322)

- Abghi Rezandi - Privateer (00:29.580)

- Dedi Riyadi - HBC (00:29.713)

Sub kategori On Fire Brio

- Yandi Julian Hidayat- Briosquad (00:30.204)

- Rafli Mehong - Privateer (00:30.272)

- Rinda KH - HBC (00:30.378)

Kategori Media

Sub kategori Performance Drive

- Zinedin Dohan dari Racing 4 Net (00:21.055)

- Doni Darwin dari Ototrend (00:21.998)

- Edwyn Tedja dari Racing 4 Net (00:22.421)

Sub kategori Exciting Drive

- Tri Setia Irawan dari Autonesia.com (00:23.469)

- Evan Yoga juga dari Autonesia.com (00:24.678).

Brio Slalom Challenge 2022 juga memperlombakan kategori khusus yaitu King of Brio yang berhasil mendekati catatan waktu yang dibuat oleh pembalap dari Honda Racing indonesia – Anandyo Dwiki.

King of Brio

- Eric dari komunitas HBC dengan catatan waktu 00:20.951

- Dennis Selbi Gunawan dari komunitas Brionesia dengan 00:21.157

- Leon Gustion Juliah Hidayat dari HBC dengan catatan 00:21.469.

"Sesuai dengan motto kami, yaitu setiap orang dapat berkompetisi di ajang ini dan berkesempatan untuk menjadi juara, sejalan dengan semangat Everyone Can Race yang kami usung. Keseruan ini akan terus berlanjut pada seri mendatang yang akan diselenggarakan di kota Semarang dan juga kota Surabaya," tutup Communication Strategy Senior Manager HPM Adhi Parama Sugarda. (S-4)