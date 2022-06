Daihatsu Segarkan Tampilan dan Fitur Sirion

PT Astra Daihatsu Motor (ADM) secara resmi mengumumkan diluncurkan New Sirion di Summarecon Mall Serpong, Tangerang. City car dengan tagline Sahabat Muda ini telah terjual lebih dari 36 ribu unit sejak pertama diluncurkan pada 2007, dan diklaim sebagai salah satu icon mobilnya anak muda di Indonesia.

Melalui tema ‘The Real Perfection’, Daihatsu New Sirion hadir dengan tiga perubahan utama, yaitu desain yang stylish, fitur kekinian yang Fun to Drive, serta nyaman. Pada sisi eksterior, Sirion hadir dengan desain bumper, headlamp stylish, serta black outer mirror baru, sehingga tampil dengan nuansa advance energetic.

“Ada tiga hal yang diperhatikan millennials dalam membeli kendaraan: stylish, fun to drive, dan comfort. Oleh karena itu, Daihatsu menghadirkan New Sirion dengan tampilan sporty, didukung beragam fitur kekinian yang sesuai dengan kebutuhan para generasi muda dalam mendukung aktivitasnya sesuai dengan tagline-nya #SahabatMuda,” ujar Executive Coordinator Head of Product I Department ADM Dendy Triyanto, Kamis (2/6).

Sirion baru kini dilengkapi dengan beragam fitur yang menjamin berkendara menjadi makin asik dan menyenangkan atau fun to drive, karena kini telah dilengkapi dengan transmisi D-CVT yang dapat meningkatkan akselerasi berkendara lebih responsif.

New Sirion memiliki desain meter cluster MID modern dengan beragam opsi pilihan menu yang informatif, serta headunit yang dapat terkoneksi langsung dengan smartphone sehingga dapat memaksimalkan keseruan dalam berkendara. Yang tak kalah penting adalah hadirnya fitur air purifier yang membuat sirkulasi udara di dalam kabin menjadi lebih bersih dan lebih sehat agar kenyamanan berkendara jadi lebih maksimal.

Untuk menambah keamanan, New Sirion kini dibekali Speed Sensing Door Lock yang akan mengunci pintu kendaraan secara otomatis ketika melewati kecepatan tertentu. Selain itu terdapat tambahan fitur HSA (Hill Start Assist) yang dapat mencegah mobil bergerak mundur saat berada di tanjakan selama beberapa detik untuk memberikan kesempatan yang cukup bagi pengemudi untuk memindahkan posisi kaki dari pedal rem ke pedal gas ketika siap bermanuver.

Fitur lainnya berupa Idle Stop System yang berfungsi mematikan kinerja mesin sementara secara otomatis ketika kendaraan dalam kondisi berhenti untuk mengurangi konsumsi bahan bakar. Fitur ini juga dapat diaktifkan ataupun dinonaktifkan oleh pelanggan sesuai kebutuhan.

Sirion facelift ini juga sudah dilengkapi dengan beragam fitur keselamatan dan kenyamanan lainnya, seperti front & side air bag pada bangku baris depan, key free, engine start-stop button, digital air conditioner, serta pengaturan kursi yang fleksibel agar memudahkan pengaturan barang bawaan di dalam kabin.

"Daihatsu selalu ingin melakukan pembaruan dengan mendengarkan customer voice, yang bertujuan untuk selalu mendekatkan brand Daihatsu ke masyarakat Indonesia. Sirion merupakan produk Daihatsu yang siap memenuhi keinginan Sahabat Muda untuk beraktivitas sehari-hari.Pada hari ini, kami memperkenalkan penyegaran Daihatsu Sirion yang lebih stylish, fun to drive, dan nyaman. Sirion juga merupakan City Car Low yang paling canggih di kelasnya, dan cocok menjadi pilihan bagi Sahabat Muda," ujar Marketing Director & Corporate Planning and Communication Director ADM Sri Agung handayani, pada kesempatan yang sama.

Daihatsu New Sirion ditawarkan dalam dua varian dengan transmisi D-CVT yaitu Sirion 1.3X yang dijual dalam kondisi on the road DKI Jakarta seharga Rp227,6 juta dan Sirion 1.3R yang dibanderol Rp236,8 juta. (S-4)