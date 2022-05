DFSK Tawarkan Bonus Air Purifier & Cashback

BULAN Suci Ramadan sudah lewat beberapa pekan lalu, namun Program Penuh Berkah yang digelar oleh DFSK masih terus berjalan. Seluruh konsumen yang melakukan pembelian DFSK selama Mei 2022, berkesempatan mendapatkan berbagai penawaran menarik hingga hadiah langsung. Kehadiran program ini diharapkan akan membuat konsumen semakin mudah untuk memiliki kendaraan dengan berbagai paket kredit yang fleksibel serta hadiah yang menarik.

"DFSK memiliki semangat untuk menghadirkan solusi mobilitas bagi seluruh konsumen di Indonesia. Semangat ini kami hadirkan secara konkret melalui Promo Penuh Berkah yang masih berlaku pada Mei 2022, sehingga konsumen bisa mendapatkan sejumlah keringanan dalam memiliki kendaraan DFSK impiannya," ungkap Marketing Head PT Sokonindo Automobile Achmad Rofiqi melalui siaran resminya, Rabu (18/5).

Program Promo Berkah yang berlangsung hingga 28 Juni 2022 ini bisa dimanfaatkan untuk memiliki DFSK Glory 560 dan Glory i-Auto, untuk menunjang mobilitas sehari-hari. Glory 560 ditawarkan dengan harga yang sangat terjangkau, mulai dari Rp203,9 juta (on the road DKI Jakarta). Sedangkan DFSK Glory i-Auto yang canggih dan modern sudah bisa dimiliki dengan membayar Rp362,4 juta (on the road DKI Jakarta). Khusus untuk setiap pembelian kedua kendaraan ini selama periode Berkah, konsumen akan mendapatkan hadiah tambahan berupa air purifier dan cashback.

Paket kredit yang ditawarkan Promo Berkah juga terjamin aman karena DFSK bekerja sama dengan beberapa perusahaan pembiayaan yang sudah terpercaya, seperti Adira Finance, BAF, BCA Finance, Clipan, Maybank, MAF, Mitsui, MTF dan Oto untuk mempermudah konsumen dalam memiliki DFSK idaman mereka.

“Promo Berkah ini juga bisa menjadi solusi bagi konsumen untuk bisa memiliki kendaraan yang mereka idamkan Selain kendaraan-kendaraan DFSK yang sudah teruji kualitas dan terjangkau, membuat program penawaran ini bisa membuat konsumen memiliki kendaraan baru tanpa terlalu mengganggu keuangan sehari-hari,” tutup Achmad Rofiqi. (S-4)