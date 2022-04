EMI Rilis New Mazda CX-5

PT Eurokars Motor Indonesia (EMI) resmi memperkenalkan generasi terbaru dari Mazda CX-5 kepada awak media. SUV medium Mazda ini berevolusi tidak hanya pada teknologi dan fitur terdepan di segmennya, tetapi juga juga dari sisi desain dengan blueprint DNA Mazda yang unik.

"Hari ini kami sangat senang memperkenalkan The New Mazda CX-5, produk unggulan Mazda yang telah disempurnakan dan mengedepankan 7G concept dengan inovasi, kreativitas, dan teknologi terbaik yang menyempurnakan CX-5 sebagai Premium SUV terbaik di kelasnya. Definitely More Than Yours," ujar Managing Director EMI Ricky Thio, Jumat (1/4).

Peluncuran yang dilaksanakan secara virtual ini sekaligus memperkenalkan Denny Sumargo sebagai Brand Ambassador Mazda CX-5. Hadir secara perdana pada peluncuran New CX-5, Denny Sumargo tampil elegan dan menunjukkan personality yang kuat seperti Mazda CX-5 yang digemari oleh banyak kalangan, khususnya pecinta Mazda.

Sejak diluncurkan pertama kali pada 2017, CX-5 terus berkembang menjadi model utama yang memberikan kontribusi penjualan Mazda di Indonesia melalui keunggulan fitur, teknologi, desain hingga craftsmanship-nya.

Tahun ini, Mazda CX-5 hadir dalam 2 tipe, yakni Elite yang mengedepankan estetika dan didesain untuk memenuhi kebutuhan customer yang beragam, serta Kuro yang menggabungkan ornamen hitam dan aksen merah guna memberikan impresi berani dan jiwa yang sporty.

Hadir dengan 6 warna, The New Mazda CX-5 memperkenalkan warna baru "Zircon Sand Metallic" yang selaras dengan alam tanpa mengorbankan aspek stylish dan menciptakan kesan tangguh.

Menjunjung tinggi filosofi Jinba Ittai - Being One with the Car, the New Mazda CX-5 dilengkapi dengan Skyactiv-Vehicle Architecture, pendekatan unik terhadap teknologi struktur kendaraan baik dari body, suspensi, hingga kursi, memberikan pengalaman berkendara yang lebih natural dan nyaman.

i-ACTIVSENSE adalah technology dari MAZDA yang mencakup serangkaian teknologi keselamatan canggih. The New CX-5 dilengkapi fitur safety lengkap seperti Mazda Radar Cruise Control (MRCC) yang membantu pengemudi menjaga jarak aman dengan kendaraan di depannya ketika diaktifkan, Lane Departure Warning System, Lane Keep Assist, dan juga Cruising and Traffic Support.

My Mazda Service

Terhitung mulai 1 April 2022, Mazda Indonesia memberikan jaminan layanan perawatan berkala. Setiap pembelian mobil Mazda termasuk The New Mazda CX-5 akan mendapatkan layanan My Mazda Service secara cuma-cuma. My Mazda Service adalah layanan cuma-cuma perawatan berkala yang meliputi Jasa dan Sparepart selama 3 tahun atau 60.000 KM (yang tercapai lebih dahulu).

Untuk urusan harga, New Mazda CX-5 Elite ditawarkan dengan benderol Rp597,7 juta dan varian Kuro Rp607,7 juta dalam kondisi siap pakai aliass on the road DKI Jakarta.

"Our customer satisfaction is of the utmost priority. Dengan pembaharuan menyeluruh dari pengaplikasian elemen desain dan teknologi yang mengedepankan generasi ke-7 serta perluasan jaringan dealer di seluruh Indonesia, kami yakin the New Mazda CX-5 akan sukses meluncur di Indonesia," tutup Ricky Thio. (S-4)