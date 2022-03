Pesta Insentif, Promo dan Kemudahan di JAW 2022

JAKARTA Auto Week (JAW) 2022 yang digelar oleh Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) bertepatan dengan diberlakukannya kembali relaksasi PPnBM DTP. Ini tentunya menjadi sebuah kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan mobil idaman mereka dengan harga yang lebih ekonomis. Terlebih para peserta pameran umumnya juga memiliki program promo yang menawarkan kemudahan dan tambahan keuntungan dalam bertransaksi.

Diantara berbagai merek kendaraan yang dipamerkan di JAW 2022, terdapat beberapa merek dan model baru yang resmi masuk dalam daftar penerima insentif PPnBM yaitu: Daihatsu Rocky, Daihatsu All New Xenia dan Mitsubishi New Xpander.

Meskipun demikian, ada satu brand mobil yang khusus memberikan program promo istimewa berupa 'insentif PPnBM' secara mandiri, yaitu Wuling. Bagi setiap pengunjung yang melakukan pembelian Wuling sepanjang gelaran JAW 2022, Wuling akan memberikan insentif PPnBM 100% untuk semua tipe dengan VIN 2021 dan 50% untuk VIN 2022.

Dengan banyaknya promosi yang menawarkan keuntungan bagi konsumen ini, Gaikindo dan pihak penyelenggara pameran mengimbau kepada masyarakat untuk tidak melewatkan kesempatan baik ini dengan mengunjungi pameran JAW yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta hingga 20 Maret mendatang.

Bagi masyarakat yang ingin mengunjungi JAW 2022, pihak penyelenggara juga menyediakan shuttle gratis. Menurut Project Director Seven Event Sri Vista Limbong, dengan adanya shuttle gratis ini tentu dapat memberikan kemudahan bagi para pengunjung yang akan datang ke JAW 2022.

"Kami menyediakan free shuttle dari Stasiun Istora menuju JCC, jadi untuk pengunjung yang naik MRT bisa menikmati layanan ini," ujar Sri Vista, beberapa waktu lalu. Adapun jam operasional Shuttle Bus untuk JAW 2022 di Weekdays mulai pukul 11.00 dan di Weekend mulai pukul 10.00 dari stasiun MRT terdekat. Akan beroperasi dari dan ke JCC-Stasiun Istora Mandiri setiap 15 menit

Sebagai ajang yang digelar untuk meningkatkan angka penjualan sekaligus mendorong pemulihan ekonomi di tengah situasi pandemi yang masih berlangsung, pihak penyelenggara pameran juga menghadirkan berbagai lembaga pembiayaan yang akan memberikan beragam pilihan pembayaran untuk pengunjung, mulai dari tunai, hingga cicilan. Diantaranya adalah Bank Syariah Indonesia (BSI), Mandiri Tunas Finance, Mandiri Utama Finance, dan MUF Syariah akan memberikan berbagai penawaran, mulai dari kredit dan pinjaman dana tunai dengan bunga rendah, hingga diskon yang menarik. (S-4)