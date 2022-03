Rangkaian Kendaraan Suzuki Hadir di JAW 2022

GAIKINDO Jakarta Auto Week (GJAW) kembali digelar pada 12 hingga 20 Maret 2022 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat. Pada pameran otomotif tersebut, PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) mengambil bagian dengan memamerkan 8 line-up mobil, 2 line up sepeda motor, dan aksesori resmi, termasuk beragam promo istimewa yang disiapkan bagi konsumen.

“GJAW merupakan salah satu momentum dan aktifitas pendorong terhadap industri otomotif di tahun 2022, dan Suzuki secara maksimal ikut berkontribusi didalamnya. Di GJAW ini kami mengangkat tema Eco Green Friendly, sebagai salah satu bentuk komitmen Suzuki dalam pengembangan kendaraan dengan teknologi yang ramah lingkungan kedepannya,” ujar 4W Marketing Director SIS Donny Saputra.

Sesuai dengan tema, booth Suzuki menampilkan nuansa alam berlokasi di Plenary Hall 1 JCC Senayan dan memiliki luas sebesar 774 m2. Adapun mobil-mobil yang dipamerkan antara lain adalah XL7 bermesin generasi terbaru yang memberikan performa lebih bertenaga dengan standardisasi Euro4. Suzuki juga memamerkan MPV All New Ertiga dan All New Ertiga Suzuki Sport yang menjadi backbone penjualan kendaraan penumpang Suzuki.

Selain XL7 dan All New Ertiga, Suzuki juga memamerkan model mobil lainya, seperti Ignis, S-Cross dan mobil off-road 4x4 yang sudah melegenda, yaitu Jimny .

Bagi para pengunjung yang ingin membeli sepeda motor, Suzuki memamerkan 2 unit sepeda motor yang terdiri dari GIXXER 250 dan GSX R150. Selama pameran berlangsung, GIXXER 250 dan GSX R150 bisa dibeli dengan harga promosi yang menarik.

Pengunjung GJAW juga bisa langsung melakukan test drive. Suzuki menyediakan 2 unit test drive yang terdiri dari All New Ertiga Suzuki Sport dan XL7 bagi pengunjung yang telah melakukan registrasi terlebih dahulu di booth Suzuki.

“Kami berharap lewat Gaikindo Jakarta Auto Week tahun ini dan dukungan berbagai pihak yang ikut terlibat, pasar otomotif dapat kembali terstimulus dan memberikan dampak yang positif. Kami juga sangat mengapresiasi upaya dan langkah yang dilakukan pemerintah selama ini dalam membantu memulihkan industri otomotif nasional,” tutup Donny. (S-4)